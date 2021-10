POL-HA: Bilancia: i tifosi italiani festeggiano serenamente dopo la vittoria finale del Campionato Europeo

Polizia di Hagen

Hagen-Mitte (ots)

Domenica 11 luglio 2021, circa 10.000 tifosi italiani hanno festeggiato la vittoria della propria nazionale dopo la finale del Campionato Europeo tra Italia e Inghilterra. Intorno alle 23:30, le prime persone si sono radunate sulla Berliner-Platz. Circa 400 vetture hanno preso parte a una parata che si è formata tra la confluenza di Graf-von-Galen-Ring/Am Hauptbahnhof e Bergischer Ring/Elberfelder Straße. A causa dell’elevato numero di veicoli, c’erano ostacoli alla circolazione. Nell’area pedonale della stazione centrale degli autobus c’erano circa 10.000 persone in cima. Hanno applaudito i veicoli di passaggio. La polizia ha bloccato il Graf-von-Galen-Ring nell’area ZOB per circa un’ora e mezza in entrambe le direzioni. La sfilata si è conclusa intorno all’1:30.

Secondo le informazioni attuali, il giubileo si è svolto pacificamente. La polizia ha presentato due denunce per l’incendio di fuochi d’artificio. Un uomo è stato arrestato per molestie pubbliche. I festeggiamenti si sono conclusi intorno alle 2 del mattino. (arn)

Pagina iniziale: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Cinguettio: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Contenuto originale di: Hagen Police, trasmesso da news aktuell