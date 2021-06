Planetário do Dragão do Mar lancia nuovi contenuti sull’astronomia e le scienze correlate mercoledì (16) e giovedì (17)

Luciana Vasconcelos – Ascom Centro Dragao do Mar

Per tutta la settimana, il Planetario Rubens de Azevedo propone una lezione sulle “stagioni dell’anno” e una puntata sui “buchi neri”.

Attrezzature del Centro d’arte e cultura Dragao do Mar collegato al Segretariato di Stato della Cultura del Ceará e gestito dall’Istituto Dragao do Mar, il Planetario Rubens de Azevedo rimane chiuso al pubblico, per combattere il nuovo coronavirus, ma mantiene un intenso programma virtuale per tutto giugno. Questa settimana, il Planetario in combinazione con il Centro per le arti e la cultura Dragao do Mar presenterà il primo di un altro capitolo del popolare corso di astronomia, questa volta parlando di “Stagioni dell’anno”, così come l’episodio “Viaggio di astronomia in il Planetario – Os Black Holes”. I contenuti saranno disponibili dalle 19:30 su Planetário at Youtube .

Mercoledì (16), nel corso di astronomia popolare, verranno chiarite le domande sulle “stagioni dell’anno”: perché si verificano? Quando si verifica? Qual è l’importanza delle stagioni dell’anno per la vita sulla Terra?

Giovedì (17), in un’altra puntata didattica, il Planetario Rubens de Azevedo metterà in scena uno dei fenomeni più feroci studiati oggi dall’astrofisica: i buchi neri. Attraverso immagini e video straordinari di questi oggetti astronomici, i visitatori del planetario potranno dare un’occhiata alle moderne teorie scientifiche su questi UFO che agiscono come “cannibali” delle stelle.

Programma di giugno

Sedicesimo giorno – un ciclo popolare in astronomia – stagioni dell’anno

Giorno 17 – Un viaggio astronomico nel planetario – buchi neri

Ventitreesimo – Intervista con uno scienziato nel planetario – Meteoriti in Brasile

Giorno ventiquattresimo – Corso folk di astronomia – Cielo dell’emisfero australe

servizio:

Planetário do Dragão lancia le video lezioni per il “Corso di astronomia popolare” e la serie “Viaggio di astronomia nel planetario”

Giorni: 16 e 17 giugno 2021

Orario: 19:30

Luogo: Planetario Rubens de Azevedo a Youtube

Ingresso libero e gratuito