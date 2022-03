Percorso delle missioni spot di Elden Ring: dove andare dopo il Volcano Palace?

Patch mercantili canaglia indietro anello anticoe la sua ricerca trova una fine alquanto brusca a Volcano Manor. Dopo che i giocatori hanno sconfitto Rykard, Lord of Blasphmy, Patches diventa uno degli NPC a cacciarli dalla villa, lasciando i giocatori a chiedersi dove apparirà dopo. Sfortunatamente, la sua prossima posizione sembra essere piuttosto un mistero e la vedremo di seguito.

Riuscirai a incontrare Patches dopo Volcano Manor all’Elden Ring?

Dopo aver incontrato i Patch nella Grotta di Acquacupa, i giocatori possono procedere verso l’Elden Ring e trovarlo a Volcano Manor. Entrò con Tanith e aprì un negozio nell’atrio. Ancora una volta, cercherà di indurre i giocatori a fare l’invasione loro assegnata dicendo loro che Tanith gli ha chiesto di dare loro un messaggio. Se i giocatori completano l’attività e tornano, i punti li colpiranno con riluttanza.

Una volta che Rykard viene sconfitto, tutti gli NPC rimanenti a Volcano Manor se ne vanno, comprese le Patch. Sfortunatamente, non l’abbiamo mai più incontrato, né abbiamo visto alcuna segnalazione di qualcuno che lo avesse trovato dopo.

Tuttavia, ci sono alcuni dialoghi identificati dai test a rete chiusa che indicano che i giocatori lo incontreranno almeno altre due volte.

La prima conversazione sembra che sia entrato in una situazione difficile:

“Ah, oh, di nuovo tu…

Peccato che mi vedi così…

Oh, mi sono imbattuto in alcuni errori, tutto qui.

Avrei dovuto rimanere con quello che so meglio…

Non importava. So di potermi fidare di te.

Ingenuo, sì, ma un’anima buona.

Assicurati che Tanith lo prenda.

Oh, niente, è solo… mi fa venire la nausea vederli tutti così piegati.

Forza, Tanith, torna sul tuo cavallo alto, a cui appartieni.

Sei in grado allora?

Allora posso riposare facilmente, amico mio…”

Sembra che potrebbe essere stato programmato per apparire nella Piazza del Presidente dove è stato sconfitto Rijkaard. Nell’ultimo gioco, vediamo Tanith qui mangiare i resti subdoli di Rijkaard, ma anche la sua missione sembra finire qui. Forse le toppe degli oggetti che ha dato ai suoi giocatori la convinceranno ad andare avanti e ad avanzare nella sua ricerca insieme alle toppe.

La seconda conversazione i cui dati sono stati identificati sembra indicare che le Patch hanno riaperto il negozio. Sembra che i giocatori lo abbiano trovato a correre di nuovo con un gruppo di banditi.

“Ah…

Sono passati secoli dall’ultima volta che ti ho visto.

Non mi ero nemmeno reso conto che lo fossi.

Ti ho preso per un semiumano, o qualcosa del genere.

Sai com’è, solo un errore innocente.

L’acqua sotto i ponti, eh si torna al lavoro come al solito?

Campane dell’inferno…

Questa attività di bandito non è difficile da essere…

Soprattutto se continuiamo a trovare persone come te…

… Potrei aprire un altro negozio con i ragazzi…”

L’ultima parte di questa finestra di dialogo potrebbe apparire quando i giocatori accedono al negozio di patch:

“Beh, finalmente ce l’hai fatta, appena in tempo.

Per la grande riapertura di Patches.

Dove non avrai bisogno di un rimborso, “perché tutto è al massimo livello!”

Dal momento che le patch sono finite tradizionalmente nell’area hub nei precedenti giochi FromSoftware, c’è la possibilità che abbia finalmente aperto i battenti nella Roundtable Hold.

Finora, non abbiamo trovato alcuna prova di punti effettivamente apparsi dopo Volcano Manor. Sembra che ci siano alcune missioni con contenuti tagliati e ci siano ancora oggetti nel gioco Non ha uno scopo chiaro. Quindi, finché non troveremo prove che Patches si stia spostando altrove, supponiamo che la sua missione finisca dopo aver sconfitto Rykard a Volcano Manor. Forse la sua ricerca sarà piena di intercettazioni o sarà estesa al futuro DLC.