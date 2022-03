Rivelato Sunrise GP, lanciato quest’anno su Nintendo Switch

Un nuovo gioco di corse in stile arcade arriverà su Nintendo Switch entro la fine dell’anno e mi ha portato a imboccare la strada. Sunrise GP prende il divertimento di viaggiare attraverso il paese e lo combina con il massimo divertimento delle auto da corsa.

Sviluppato da Garage 5 e pubblicato dallo studio polacco Gamedust, Sunrise GP è ufficialmente in fase di sviluppo e dovrebbe uscire nel 2022. Il gioco presenta un “divertimento simile a un cartone animato con colori vivaci e pastello”.

Ora, non farlo storto. Sebbene questo sia un gioco di corse in stile arcade, ci saranno sfumature basate sulla fisica tra le diverse auto classiche europee tra cui scegliere. Ogni vettura sarà “significativamente diversa” l’una dall’altra in termini di dinamica.

Ci saranno quattro diverse modalità di corsa, inclusa una modalità per giocatore singolo, un multiplayer a schermo diviso per un massimo di quattro persone, una modalità sfida e una corsa veloce. Ci sarà anche una modalità foto incorporata per catturare la scena.

A proposito di scene, ci saranno molte tracce diverse in diverse parti del mondo, quindi ci sarà sempre qualcosa di nuovo e divertente da affrontare con le sfide presentate. Potrebbe avere uno stile di animazione arcade, ma gli sviluppatori stanno anche cercando di apportare una qualche forma di realismo.

Cosa ne pensate di questo titolo in arrivo? Raccontaci i tuoi pensieri nei commenti qui sotto! Tienilo bloccato perché terremo d’occhio i progressi di questo gioco.