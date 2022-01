Perché i tardigradi attraverseranno la galassia, spinti da un laser

Scienza – “orsi d’acqua”Una delle chiavi dei nostri prossimi viaggi nello spazio? Al giorno d’oggi, il viaggio interstellare rimane impraticabile per i terrestri come noi, a causa, tra le altre cose, dei molti anni che possono impiegare per viaggiare. Ma i ricercatori dell’Università della California, Santa Barbara, stanno lavorando sull’argomento e ci stanno scommettendo Un alleato quasi indistruttibile grazie alle loro esperienze: tardigradi.

Anche se sembrano goffi, questi microscopici “cuccioli” a otto zampe sono sopravvissuti 5 grandi estinzioni Il nostro pianeta ha sperimentato condizioni estreme come siccità, temperature sotto lo zero, alti livelli di radiazioni o persino condizioni estreme di pressione e gravità e può resistere a condizioni estreme.

Come spiegano in A Articolo – Merce Pubblicato a gennaio 2022 sulla rivista legge astronautica, CCosì i ricercatori americani hanno deciso di considerarli cavie per mandarli alla fine del nostro sistema solare. Questo viaggio, che potrebbe richiedere decenni per l’uomo nelle attuali condizioni tecnologiche, potrebbe essere notevolmente ridotto. Sempre che tu abbia le astronavi corrette.

Infatti, all’interno del progetto luce delle stelleDal 2015, gli scienziati hanno lavorato allo sviluppo di sensori in miniatura.StarChips”, pesatura Pesa non più di un grammo ed è dotato degli strumenti necessari per rilevare, raccogliere e trasmettere dati a terra. Ma la grande innovazione è che questi minuscoli dispositivi possono essere spinti a circa il 30% della velocità della luce con un raggio laser. In tal modo, potrebbero raggiungere velocità relative e viaggiare a Poxima Centauri in soli vent’anni. In queste sonde Migliaia di tardigradis può essere addormentato e svegliato una volta raggiunto l’obiettivo.

Ma come si viaggia con i laser? Immagina nano chiodi, collegati a sensori in miniatura, guidati da laser provenienti da terra. Questo sta viaggiando a una velocità compresa tra il 20% e il 30% della velocità della luce.