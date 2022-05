Perché i Maya indossavano pietre preziose sui denti?

Essendo fiorito più di mille anni fa, il Civiltà Maya Era molto avanzato in molte aree e pieno di segreti che vengono scoperti ancora oggi. E l’ultima scoperta non è l’ultima, perché riguarda… i loro denti! Già noto per averlo tagliato a punta, è anche intarsiato con i Maya Gemme. giada, turchese, giaietto, ematite, Abbellivano i denti dei ricchi ma anche i denti dei meno abbienti, indicando che la posizione sociale non contava per la pratica. In uno studio pubblicato sulla rivista Giornale di scienze archeologiche: rapportiOltre all’estetica o ad una pratica ritualistica, i ricercatori hanno studiato un altro contributo di questa gemma: un contributo salutare!

Più in particolare, hanno esaminato la gomma che ha permesso di preservare le gemme esistenti dell’età e hanno mostrato la loro capacità di proteggere contro cavità Ha altre proprietà interessanti. Ecco perché hanno analizzato otto denti da Maya ben conservato e con Pietre preziose Ancora coperti, che risalgono al periodo classico (tra il 250 dC e il 900 dC) e provengono da tre diversi siti archeologici. Nell’adesivo è indicato anche come A ” Costruisce “,” circa 150 molecole organiche diverso da quello che può derivare resine vegetali Eravamo là.

A seconda del sito archeologico da cui proviene il dente, la composizione della gengiva varia leggermente. Tuttavia, in ogni dente sono presenti diversi elementi comuni, come il catrame di pino, che ha proprietà antibatteriche, o Oli essenziali di menta piperita per effetti antinfiammatori. Pertanto, i ricercatori suggeriscono nel loro studio che“Oltre alle loro proprietà adesive, i sigillanti possono avere una ridotta carcinogenesi e malattie parodontali infettive. […] Nel loro insieme, i risultati di questa analisi evidenziano l’alto grado di sofisticazione dell’antico studio dentistico Maya”.