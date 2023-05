Per arrivare rapidamente alla fine di questo rompicapo matematico, devi essere una persona molto perspicace.

È il momento di fare una pausa, perché è fondamentale che tu ti prenda qualche momento per respirare. Per aiutarti a rilassarti, ti offriamo un piccolo spazio puzzle Matematica divertente e stimolante.

Cogli l’occasione per mettere alla prova le tue capacità intellettuali senza pressioni. siete pronti ?

Quali sono le istruzioni per questo test di matematica?

per questo enigmaSulla stessa immagine mostreremo quattro operazioni. Tuttavia, questi consisteranno in frutti, numeri e numeri. Il tuo obiettivo sarà trovare il risultato dell’ultima operazione.

Per raggiungere questo obiettivo, devi Trova il valore di ogni frutto. Assicurati di dare una buona occhiata a ogni frutto.

I dettagli possono cambiare tutto nel processo. Qui, oltre alla logica e al ragionamento, avrai bisogno anche del tuo senso dell’osservazione.

Qual è lo scopo di risolvere un test di matematica?

È importante, durante la giornata o durante la settimana, prendersi qualche momento di relax. Sappiamo però che il tempo è prezioso e c’è molto da fare in una giornata, ed è proprio per questi motivi che gli enigmi sono l’ideale.

Provare a superare una sfida o un puzzle, infatti, richiederà solo pochi minuti e quei pochi minuti non saranno sprecati: ti permetteranno di fare una pausa durante l’esercizio.

come conseguenza di, Allevierai lo stress migliorando le tue capacità cognitive.

È ora di dare la soluzione. Ci sei riuscito?

Il risultato dell’ultima operazione è stato solo 14 ! Congratulazioni a tutte le persone che sono riuscite a trovare la risposta esatta. Devi davvero essere molto consapevole per evitare le piccole insidie ​​di questo puzzle.

Per il resto, non temere. Ti spiegheremo tutto in modo che tu capisca come ottenere questo risultato.

Hai indovinato, per trovare il valore della mela bastava dividere per 3 il risultato della prima operazione.

Questa piccola aritmetica doveva permettere di capire che la mela rappresenta il numero 10.

Nella seconda operazione, una volta trovato il valore della mela, è stato molto facile trovare la banana che rappresentava il numero 4.

Allo stesso modo, è stato facile trovare il valore della ciliegia grazie alla terza operazione: la ciliegia rappresenta il numero 2.

Nell’ultima operazione si è insinuata una trappola all’interno. Non c’era solo una ciliegia, ma oltre ad essa non c’erano 4 banane, ma 3.

Ciò significa che la banana rappresenta il numero 1. Per aiutarti a visualizzare meglio, Ecco la soluzione nella foto.

Ti è piaciuto questo puzzle? Se sì, allora Vi invitiamo a condividerlo su tutti i vostri social network In modo che anche i tuoi amici possano partecipare.