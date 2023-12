OWC e TOSHIBA collaborano per aumentare le velocità di scrittura RAID 5

OWC Esplora questo Dischi rigidi Toshiba da 20TB Su macOS, le prestazioni di scrittura sono state inferiori alle aspettative se utilizzate con contenitori RAID 5. Nelle impostazioni RAID 0 non si sono verificati problemi, ma in RAID 5, che è importante per gli editor video, le prestazioni erano inferiori alla media. OWC ha deciso di comunicare direttamente con TOSHIBA per trovare una soluzione.

Dopo un processo di collaborazione con il team di controllo qualità di Toshiba, sono riusciti a trovare una soluzione. Questa correzione ha migliorato le prestazioni RAID 5 del 23%. Soluzione RAID ThunderBay 8 di OWC Se utilizzato con i Mac Apple in silicio, ha prodotto una velocità di scrittura massima di 1965 MB/s mantenendo una velocità di scrittura media di 1727 MB/s. Questo aumento di velocità è una buona notizia per gli editor video.

OWC utilizza TOSHIBA come fornitore di unità preferito per tutti i prodotti di archiviazione OWC grazie all'affidabilità e al funzionamento silenzioso dell'unità. Almeno secondo me, è sempre una buona idea per le aziende che producono contenitori per HDD avere uno stretto rapporto con il fornitore che produce i dischi rigidi che utilizzano. Ciò migliora l'affidabilità e la compatibilità poiché sai che l'azienda ha svolto il duro lavoro di testare e garantire che le unità e le custodie funzionino bene insieme.