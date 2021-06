Osservazioni sulla conferma del Senato di Pam Milroy come vice amministratore della NASA | 2021-06-17 | comunicati stampa

Washington E il 17 giugno 2021 /PRNewswire/ – Di seguito sono riportati i dati di Pam Millroy e responsabile Bill Nelson Nella conferma del Senato degli Stati Uniti giovedì della nomina di Milroy a vicedirettore della National Aeronautics and Space Administration:

“È un grande onore essere confermato dal Senato come vice amministratore della NASA, e sono onorato dalla fiducia che il presidente Biden e il vicepresidente Harris hanno in me”, ha detto Milroy. “Non vedo l’ora di tornare nella famiglia della NASA e di lavorare con l’amministratore Nelson per assicurarmi che stato unito Continua a guidare nello spazio e oltre, esplorando le meraviglie dell’universo, espandendo la ricerca scientifica della Terra fondamentale per combattere il cambiamento climatico, sbloccando scoperte scientifiche che cambieranno il mondo come lo conosciamo e ispirando la prossima generazione di esploratori e sognatori. ”

“Pam è un pioniere e un veterano della NASA, e sarà un leader eccezionale mentre ci avventureremo più lontano dalle stelle”, ha detto Nelson. “Siamo decisamente fortunati ad averla a bordo e non vedo l’ora di guidare la NASA con lei come squadra”.

