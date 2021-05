Calore pericoloso: come il cambiamento climatico causa la nostra malattia

Il surriscaldamento esplora gli effetti sulla salute di un mondo più caldo, dallo stress da calore e dalla diffusione del virus allo stress psicologico. Joachim Laukenmann

Non solo il calore raggiunge la testa, ma ha anche molti altri effetti sulla salute. Foto: Rick Stevens (Keystone)

Quasi nulla influisce su di noi in modo più diretto della nostra salute: data la pandemia di Covid 19, questo è quasi intuitivo. In confronto, il riscaldamento globale sembra influenzarci molto meno. Si ha l'impressione che ciò possa accadere in futuro, da qualche parte negli iceberg o lontano in altre parti del mondo.

In effetti, entrambe le questioni – salute personale e cambiamento climatico globale – hanno molto a che fare l’una con l’altra, non fino alla fine del secolo. Questo illustra, ad esempio, un argomento sotto la nostra pelle che non ha ancora eguali: la pandemia Covid-19. Perché il riscaldamento globale aumenta la probabilità che si diffondano virus pericolosi e che emergano nuove epidemie.