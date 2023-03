Osimhen vince il premio Miglior Atleta Straniero in Italia

Victor Osimhen ha vinto lunedì il premio come Miglior Atleta Straniero in Italia. Il premio gli è stato assegnato dall’Associazione Stampa Estera Stampa Estera.

Questo pomeriggio La Stampa Estera ha assegnato alla stella del Napoli il premio come miglior atleta straniero in Italia. Osimhen ha ritirato il premio insieme al presidente del club Aurelio De Laurentiis. “Giocare in Serie A è fantastico per me. So che la gente considera la Premier League il miglior campionato del mondo, ma al momento non ci sto pensando, non so cosa succederà.Il 24enne nazionale nigeriano ha risposto alle voci sulla Premier League, rispondendo:

“Lavoro sodo e sono felice di giocare al Napoli. Faccio tutto il possibile per raggiungere i miei obiettivi e magari giocare in Premier League un giorno, ma per ora mi sto godendo il momento. Per me la Serie A è ancora una grande sfida, con caratteristiche diverse rispetto ad altri campionati e con tifosi che ti fanno sentire sempre con il loro sostegno. In questo senso, per me, è il mio ruolo migliore”.è completato.

Il Partenopi è caduto venerdì contro la Lazio allo stadio di Diego Maradona, ma è ancora in testa alla classifica italiana, e il Napoli è ancora un punto davanti all’Inter, seconda in classifica. Indebolito contro Aquil, Osimhen ha ancora 19 gol in campionato in 21 presenze.

L’Associazione Stampa Estera d’Italia è un’associazione fondata nel 1912 che fornisce servizi e assistenza ai corrispondenti di giornali esteri in Italia.

👏 @dipendente riceve il premio comes “Miglior Atleta Straniero in Italia” per la @dipendente 🏅 pic.twitter.com/iadzJvpmZr – Amministratore della SSC Napoli (sscnapoli) 6 marzo 2023

