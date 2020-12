Oltre 21.000 nuove scatole corona in Italia

L’Italia ha registrato un altro massimo domenica con 21.273 nuove infezioni corona registrate entro 24 ore. Secondo le informazioni ufficiali, sono attualmente più di 222.000 i casi attivi in ​​Italia. Sabato, 128 persone sono morte in relazione al Covid-19. In totale, la pandemia in Italia ha finora ucciso 37.338.

Dal lunedì, i bar e i ristoranti italiani devono chiudere alle 18:00. Secondo il nuovo decreto del governo, anche le strade e i luoghi trafficati potrebbero essere chiusi dalle 21:00 se è prevista la folla. Domenica sera, gruppi di estrema destra a Roma si sono scontrati con la polizia per un coprifuoco notturno.

Video: Cornelia Vospernik riporta da Roma la crescente rabbia degli italiani per i manachm imposti, i divieti e il coprifuoco del governo.

