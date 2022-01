Olivia Culpo ha chiesto ad American Airlines di indossare una camicetta prima del volo

Olivia Culpo ha quasi perso un viaggio in paradiso dopo che l’American Airlines ha scoperto che i suoi vestiti non le stavano bene.

L’ex Miss USA era su un aereo per Cabo San Lucas, in Messico, quando sua sorella, Aurora Culpo, ha rivelato che le era stato chiesto di “indossare una camicetta”.

dice Aurora Storia di Instagram, mentre sfoggia l’outfit di Olivia, che consiste in pantaloncini da motociclista neri, un reggiseno nero e una coperta nera.

“Sembra carina. Sembra appropriato. No. La chiamano in ufficio e le dicono che deve indossare una camicetta o non potrà salire sull’aereo”, continua Aurora. “Dimmi che non è così folle. American Airlines, ti amo così tanto, per favore portami a Cabo.”

L’ex compagna di giochi Crystal Hefner ha detto di aver rimosso “tutto ciò che è falso dal mio corpo”, grazie a “Fashion”.

Olivia ha condiviso il video di sua sorella, scrivendo: “Oh no, sono confuso lol. È inappropriato/offensivo? Lascia che Aurora faccia una scenata. Ha scritto Hide Me”.

In un video di follow-up ripreso dall’aeroporto, Aurora mostra un altro passeggero con una tuta da ginnastica simile a quella di Olivia. “È strano”, ha detto il passeggero del clamore sull’aspetto della traversa.

La modella di costumi da bagno di Sports Illustrated ha finito per indossare la maglietta del suo fidanzato Christian McCaffrey. Aurora ha poi condiviso una foto di McCaffrey che lotta per stare al caldo sull’aereo con una semplice maglietta. La sua storia su Instagram intitolava: “Quando ti fermi perché tua moglie è vestita in modo inappropriato in AF. Esattamente come Jack è morto dal Titanic”.

Le battute non sono finite qui. Aurora ha regnato sovrana quando ha condiviso uno screenshot del sito Web di abiti simili che Olivia indossava. “Prendi un kit di avvio per @americanair”, ha scherzato la sorella di Olivia.

Dopo che i tre sono atterrati in Messico, Olivia ha assicurato ai suoi seguaci che “indossava la mia tuta da ginnastica dura e Christian si è rimesso i vestiti”.

Fox News ha contattato American Airlines per un commento.

Culpo e McCaffrey, che giocano per i Carolina Panthers, hanno festeggiato il loro secondo compleanno lo scorso luglio, con Culpo che ha scritto su Instagram: “Vederti lavorare ogni giorno per realizzare i tuoi sogni è stata un’ispirazione per me e la tua dedizione in tutto ciò che fai rende mi sento la ragazza più fortunata del mondo.” . »