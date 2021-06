Non perderti l’incredibile eclissi solare “Ring of Fire”

Giovedì 10 giugno 2021, le persone in tutto l’emisfero settentrionale avranno l’opportunità di sperimentare un’eclissi solare anulare o parziale.

Un’eclissi solare si verifica quando la luna si sposta tra il sole e la terra, proiettando un’ombra sulla terra, bloccando completamente o parzialmente la luce solare in alcune aree. Durante un’eclissi anulare, la Luna è abbastanza lontana dalla Terra che la Luna appare più piccola del Sole nel cielo. Poiché la luna non blocca completamente la vista del sole, apparirà come un disco scuro sopra un disco più grande e luminoso. Questo crea quello che sembra un anello di fuoco intorno alla luna. Le persone in alcune parti del Canada, della Groenlandia e della Russia settentrionale sperimenteranno l’eclissi anulare.

In alcuni luoghi, gli spettatori non saranno in grado di vedere questo anello intorno alla luna. Invece, sperimenteranno un’eclissi solare parziale. Questo accade quando il Sole, la Luna e la Terra non si allineano perfettamente. Il sole sembrerà avere un’ombra scura solo su una parte della sua superficie. Gli spettatori in alcune parti degli Stati Uniti orientali e dell’Alaska settentrionale vedranno un’eclissi solare parziale il 10 giugno, insieme a gran parte del Canada, parti dei Caraibi, Europa, Asia e Nord Africa.

Negli Stati Uniti, sarà visibile un’eclissi parziale lungo parti del sud-est, del nord-est, del Midwest e dell’Alaska settentrionale. In molti di questi luoghi, l’eclissi si verificherà prima, durante e poco dopo l’alba. Ciò significa che gli spettatori dovranno avere una visione chiara dell’orizzonte durante l’alba per vedere l’eclissi.



Visualizzazione dell’ombra della luna durante l’eclissi solare anulare il 10 giugno 2021 che mostra l’antumbra (ovale nero), la semi-ombra (ovali ombreggiati concentrici) e il percorso anulare (rosso). Le immagini del sole mostrano il suo aspetto in una serie di luoghi, ciascuno orientato verso l’orizzonte locale. a lui attribuito: NASAStudio di visualizzazione scientifica / Ernie Wright

Per vedere quando l’eclissi può essere visibile in determinate aree, puoi fare clic in qualsiasi punto della mappa Qui. (Si noti che il massimo oscuramento e il tempo massimo di eclissi osservati in questa mappa possono verificarsi prima dell’alba in molte località.)

Scarica questa scheda informativa per saperne di più sulle eclissi, come osservarle in sicurezza e attività divertenti sulle eclissi:

Scheda informativa sull’eclissi solare

Come guardare un’eclissi anulare o parziale in sicurezza

Non è mai sicuro guardare direttamente i raggi del sole, anche se il sole è parzialmente o per lo più oscurato. Quando guardi un’eclissi solare parziale o un’eclissi solare anulare, dovresti indossare occhiali da sole o occhiali da eclissi durante l’intera eclissi se vuoi affrontare il sole. Gli occhiali da sole o le eclissi non sono occhiali da sole ordinari; Gli occhiali da sole ordinari non sono sicuri per guardare il sole.

Se non hai occhiali da sole o occhiali Eclipse, puoi utilizzare un metodo alternativo e indiretto, come un proiettore stenopeico. I proiettori a foro stenopeico non devono essere utilizzati per guardare direttamente il sole, ma per proiettare la luce solare sulla superficie. Leggi una guida pratica per creare un visualizzatore di buche.



Stai al sicuro e continua a goderti gli spettacoli del sole stellare creando il tuo visore penetrante con pochi semplici accessori. Credito: Goddard Space Flight Center della NASA