La sonda spaziale Juno della NASA esaminerà più da vicino la luna di Giove Ganimede- Technology News, Firstpost

F. direzioni

La navicella spaziale Juno della NASA effettuerà voli consecutivi e osserverà da vicino la luna di Giove, Ganimede. per me Space.comGanimede non è stato fotografato bene da quando l’astronave Galileo lo ha superato nel 2000. Ganimede, che è più grande di Mercurio, è l’unica luna con un campo magnetico. Giunone arriverà a 1.038 chilometri (645 miglia) dalla luna più grande del sistema solare.

Come notato in un blog del Jet Propulsion Laboratory della NASA (Laboratorio di propulsione a reazione), Giunone si avvicinerà a Ganimede il 7 giugno alle 23:05 EST (13:35 EST).

Afferma inoltre che con l’aiuto della navicella spaziale Juno, i ricercatori acquisiranno informazioni sulla ionosfera, sul guscio ghiacciato, sulla composizione e sulla magnetosfera della luna di Giove.

Ci saranno attrezzature speciali a Juno che faranno vedere ai ricercatori Ganimede in un modo che non era possibile prima, ha affermato Scott Bolton, investigatore principale di Juno del Southwest Research Institute di San Antonio. Bolton ha aggiunto che volando vicino alla luna di Giove, aiuteranno la prossima generazione di missioni tra cui l’esploratore delle lune di Giove. [JUICE] Dall’Agenzia spaziale europea (ESA) e dall’Europa Clipper della NASA.

La telecamera di navigazione Stellar Reference Unit (SRU) di Juno non solo aiuterà il veicolo spaziale a tracciare il suo percorso, ma sarà anche utilizzata per raccogliere immagini per esplorare l’ambiente di radiazioni ad alta energia di Ganimede.

Tre ore prima che la sonda spaziale Juno si avvicini al massimo, la sua attrezzatura inizierà a raccogliere dati.

Al fine di ottenere dettagli sulla crosta del ghiaccio d’acqua, verranno utilizzati a questo scopo gli strumenti dello spettrofotometro ultravioletto (UVS), del microradiometro (MWR) e del mappatore aurorale dell’infrarosso di Jovian (JIRAM). Verrà inoltre condotto un esperimento di blocco radio con l’aiuto dei segnali ricevuti dalle onde radio in banda X e in banda Ka di Juno. Questo esperimento indagherà sulla ionosfera di Ganimede.