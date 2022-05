“Non ho mai sofferto così tanto”: il calvario semestrale di Zlatan Ibrahimovic, campione d’Italia con il Milan

L’attaccante svedese ha appena subito un intervento chirurgico al ginocchio che lo ha fatto soffrire per molti mesi, ma non gli ha impedito di scendere in campo per portare la sua squadra al successo.

Notizie fotografiche







A cura dell’editore

Pubblicato il 30/05/2022 alle 08:06 Tempo di lettura: 2 min



Zlatan Ibrahimovic ha alzato il trofeo dei campioni d’Italia con il Milan in questa stagione. Un successo per il quale avrà dato molto più di quanto si possa immaginare. Perché dietro il colosso svedese che non lascia andare nulla per terra, si nasconde un giocatore che da sei mesi vive un vero calvario.

È stato il giorno dopo l’intervento chirurgico al ginocchio che Ibrahimovic ha rivelato dietro le quinte le sue condizioni fisiche durante la seconda metà della stagione. “Negli ultimi sei mesi ho giocato senza legamento crociato anteriore”, dice l’attaccante sui social network. “Ho avuto un ginocchio gonfio per sei mesi. Ho potuto allenarmi con la squadra solo dieci volte negli ultimi sei mesi. Ho fatto più di venti iniezioni per sei mesi. Sanguinamento del ginocchio una volta alla settimana per sei mesi. Ho preso antidolorifici ogni giorno per sei mesi. Ho dormito a malapena per sei mesi a causa del dolore. Non ho mai sofferto così tanto, dentro e fuori dal campo. »

Oltre ad essersi confidato nei suoi lunghi mesi di dolore, ha condiviso un video di queste famose “purghe” del ginocchio.







Ibrahimovic è ormai in disparte da sette a otto mesi, abbastanza per sollevare dubbi sul seguito da dare alla sua carriera, quando festeggerà il suo 41esimo compleanno ad ottobre. Ma per il momento lo svedese è semplicemente orgoglioso del percorso che ha fatto con i rossoneri. “Ho reso possibile qualcosa di impossibile. Nella mia mente avevo un solo obiettivo, permettere ai miei compagni e al mio allenatore di essere incoronati campioni d’Italia perché avevo fatto loro una promessa. Oggi ho un nuovo legamento crociato anteriore e un nuovo trofeo”, ha concluso.