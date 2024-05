Il ministro Dangiwa chiede la cooperazione tra Shelter Afrique e UN-Habitat per affrontare la crisi abitativa in Africa

Nairobi – Ministro nigeriano dell’edilizia abitativa e dello sviluppo urbano. Ahmed Musa Dangiwa, che ricopre la carica di presidente del comitato esecutivo di UN-Habitat e capo dell'ufficio di presidenza per l'assemblea generale annuale del 2023 della African Shelter Development Bank (ShafDB), chiede una partnership strategica tra la African Shelter Development Bank (ShafDB) e UN-Habitat, il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani.

Ciò sarà cruciale per affrontare le pressanti sfide abitative dell'Africa, ha affermato Dangiwa, sottolineando che una gestione efficace della crisi abitativa a lungo termine del continente dipenderà da tale cooperazione.

Intervenendo ad una cena organizzata da ShafDB in suo onore presso la sede della banca a Nairobi, S.E. Dangiwa ha affermato che la partnership tra ShafDB e UN-Habitat completerà entrambe le istituzioni nel raggiungimento dei loro obiettivi in ​​Africa.

“In qualità di presidente dell’ufficio di presidenza dell’assemblea generale annuale della Shelter Afrique Development Bank e anche di presidente del comitato esecutivo di UN-Habitat, mi impegno a rafforzare la cooperazione strategica tra queste due istituzioni. Questo perché credo che la partnership tra queste due istituzioni ShafDB e UN-Habitat rappresenteranno una forte alleanza per affrontare il deficit abitativo e promuovere lo sviluppo sostenibile in tutta l’Africa”, ha affermato Dangiwa.

Il Ministro ha aggiunto: “Sfruttando le nostre forze, competenze, risorse e capacità per beneficiare di finanziamenti agevolati da parte delle istituzioni finanziarie per lo sviluppo, attraverso questa partnership possiamo aumentare la portata dei nostri interventi, amplificare l’impatto e accelerare i progressi verso i nostri obiettivi condivisi di alloggi a prezzi accessibili per Tutto.” .

Therno Habib Han, amministratore delegato di Shelter Afrique Development Bank, ha applaudito la mossa e ha affermato che unendo le forze, le due istituzioni saranno in grado di sfruttare i loro punti di forza complementari per implementare soluzioni e iniziative innovative su misura per il diversificato panorama abitativo dell’Africa.

“Ci sono diverse aree in cui ShafDB e UN-Habitat possono collaborare, tra cui la finanza, la ricerca, la condivisione dei dati, lo sviluppo di capacità, lo sviluppo di politiche e persino l’impegno della comunità. La parte migliore è che entrambe le organizzazioni hanno sede qui a Nairobi e comprendono il problema dell’edilizia abitativa in Africa sfide.”

Deficit crescente

Dangiwa ha osservato che l'Africa sta assistendo a una rapida urbanizzazione e crescita della popolazione, che ha aumentato la domanda di alloggi a prezzi accessibili e rispettosi dell'ambiente a livelli critici.

“Con quasi 52 milioni di persone che non hanno accesso ad alloggi adeguati, l’Africa si trova ad affrontare un problema umanitario urgente con profondi impatti sociali ed economici. È quindi fondamentale che Shelter Afrique agisca da catalizzatore del cambiamento per colmare questo divario abitativo e garantire l’accesso ad alloggi a prezzi accessibili. tutto con urgenza, ha dichiarato Danjiwa.

Ha esortato ShafDB a lanciare iniziative per consentire ai governi, agli sviluppatori e alle comunità di tutto il continente di implementare progetti abitativi su larga scala per contribuire a ridurre il deficit abitativo.

La Shelter Afrique Development Bank, un'istituzione finanziaria multilaterale per lo sviluppo africano dedicata esclusivamente al finanziamento e alla promozione dello sviluppo abitativo, urbano e delle infrastrutture correlate in tutto il continente africano, vanta un'esperienza e risorse inestimabili nel settore immobiliare. D’altra parte, UN-Habitat, in quanto programma delle Nazioni Unite dedicato allo sviluppo urbano sostenibile, porterà competenza globale e visione strategica.

