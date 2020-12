Non compatibile con i telefoni Apple? WhatsApp avvia l’elenco delle uscite

Non compatibile con il telefono Apple? WhatsApp avvia il menu di uscita | Instagram

L’applicazione telefonica online utilizzata e riconosciuta in tutto il mondo, WhatsApp, Recentemente rilasciato una dichiarazione riguardante l’elenco dei modelli di telefoni cellulari, sotto il sigillo di Apple, che presenterà alcuni svantaggi nell’utilizzo dell’applicazione, di seguito, vi diremo i dettagli.

Anche se è noto che questo è famoso Implementazione Ci dà la possibilità di scrivere messaggi, inviare GIF, effettuare videochiamate e molte altre opzioni di comunicazione, praticamente in qualsiasi angolo del mondo dove c’è un segnale internet, ed è anche noto che nei prossimi mesi, è chiaro che arriveranno importanti aggiornamenti che ci permetteranno di eseguire molte azioni, come ad esempio L’ultima cosa: fai acquisti al cento per cento utilizzando l’app.

Per questi motivi, gli utenti di Internet preferiscono utilizzare questa applicazione, poiché offre molto ed è davvero molto facile da usare, anche solo nei primi mesi del 2020 è stato riferito che WhatsApp aveva oltre 2 miliardi di utenti, molti dei quali in più rispetto alla concorrenza, cavo.

Tuttavia, sfortunatamente, alcuni di questi dovranno aggiornare i loro telefoni per le seguenti correzioni e, secondo la notifica dell’applicazione, interromperà persino la compatibilità con alcuni modelli del marchio. una mela.

Si scopre che per far funzionare perfettamente l’app sul tuo iPhone, è necessario almeno aggiornare il tuo sistema operativo “iOS 9” o versioni successive.

Questo significa che se lo sei Mobile Non riceve più il suddetto aggiornamento, WhatsApp smetterà di funzionare correttamente o diventerà piuttosto vecchio, è vero, il primo telefono cellulare Apple a interrompere la compatibilità con WhatsApp sarà iPhone 4, poiché il marchio Apple identifica questo dispositivo che non può essere aggiornato al sistema operativo iOS 9, solo per fare un esempio.

Pertanto, tutti i telefoni cellulari sotto questo dispositivo sono al di fuori dell’ambito dell’applicazione WhatsApp, come iPhone 3G o iPhone 3GS, e allo stesso modo, nel caso di iPhone 4S, è possibile continuare a utilizzare la popolare applicazione perché il suo sistema operativo è superiore a iOS 9.

Anche se nel caso di un iPhone 5 è d’obbligo ricordare che è necessario aggiornarlo in modo che non ci siano problemi con l’app chiamante, invece, come per gli utenti Android, serve solo OS 4.0. 3. “

Come sappiamo, le applicazioni devono essere aggiornate costantemente per poter fornire la migliore esperienza utente, motivo per cui tutte le applicazioni, compreso chiaramente WhatsApp, forniscono costantemente nuovi aggiornamenti, purché sia ​​sempre più facile da usare e più modi di intrattenimento possono essere offerti a noi nella stessa applicazione.

Di solito si tratta di miglioramenti delle prestazioni, correzioni di bug e falle di sicurezza occasionali, quindi oltre a questo ultimo aggiornamento abbiamo nuove funzionalità e alcune correzioni.

Lo stesso è stato implementato in termini di sicurezza dell’applicazione e del metodo di condivisione dei dati degli utenti, oltre all’emergere di WhatsApp con un nuovo design, che ha cercato di dare un aspetto più pulito alla schermata della chat e dare qualcosa di più in risalto nella barra di ricerca.

Sono state aggiunte le modalità di avviso di chiamata e messaggio vocale, anche per gli utenti della tastiera Braillie, una delle cose preferite è che ora, quando ti aggiungono a un gruppo, l’app ti chiede direttamente se vuoi farne parte, altrimenti ti dà la possibilità di non entrare, Invece di partire una volta dentro.