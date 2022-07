Non buttare più i CD, possono essere trasformati in sensori intelligenti

Sarai anche interessato

I lettori CD sono quasi spariti dai negozi, ma il CD è ancora in giro. Anche le vendite di album compatti aumento negli Stati Uniti l’anno scorso per la prima volta in 17 anni. Ma supporto in plastica Dura molto più a lungo del necessario ed è probabile che la maggior parte dei CD finisca in discarica prima o poi.

ricercatori da Università statale di New Yorka Binghamton, una nuova soluzione per Riciclaggio dei CD, o almeno CD d’oro. In un articolo pubblicato sulla rivista Connessioni con la naturaDescrivono il loro semplice metodo per riutilizzare lo strato d’oro nella creazione Sensori biometrici flessibili. Possono monitorare l’attività elettrica nel cuore, nei muscoli e nel flusso sanguigno, Temperatura corporea Così come i livelli lattosioE il glucosiopH e ossigeno.

Esempi di diversi sensori creati tagliando lo strato metallico di un CD. © Università statale di New York, Binghamton

sensori in meno di mezz’ora con materiale di consumo

Per separare lo strato di metallo dall’involucro di plastica, i ricercatori vi hanno immerso il CDacetone Per un minuto e mezzo. Il metallo Viene rimosso con un nastro di poliimmide che funge anche da supporto per il sensori. Quindi usano una macchina da taglio di consumo (Creatore di Cricut) Disponibile a poche centinaia di euro per ritagliare motivi nello strato metallico e creare così un file sensori. è il tipo di modello Specifico che specifica cosa sta misurando il sensore.

Il processo di produzione richiede tra i 20 ei 30 minuti; Non utilizza prodotti pericolosi o dispositivi artificiali e costa circa $ 1,50. Possono quindi collegare un piccolo modulo Bluetooth con una batteria per inviare dati in modalità wireless a uno smartphone. I ricercatori ora vogliono esplorare Raccolta differenziata Silver CD, più popolari, file di prova incisione laser per accelerare il processo.