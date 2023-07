Nicolo Zaniolo dice ‘sì’ a questo gigante italiano – Sport.fr

Il promettente centrocampista offensivo del Galatasaray Nicolo Zaniolo ha già confermato la sua intenzione di passare alla Juventus Torino. Mostrando innegabile passione per la prestigiosa squadra italiana, il nazionale italiano ha scelto di condividere apertamente tutto l’amore che ha per la vecchia signora.

Il giovane trequartista del Galatasaray, Nicolò Zaniolo (23), che ha 10 presenze e 5 gol in campionato in questa stagione, ha già accettato di passare alla Juventus Torino. Con evidente passione per la vecchia signora, il nazionale italiano ha deciso di andare in pubblico per esprimere tutto il suo amore per il club. “La Juventus è la Juventus, anche senza Champions o coppe internazionali. Fin da piccolo tifoso bianconero, il mio idolo è Pogba. Giocare nella Juventus sarebbe un piacere”Giocatore transalpino, attenzione, come ho detto prima Gazzetta dello Sport. “Stiamo parlando di un grande club. Se hai la possibilità e fai contenti tutti, tanto meglio. Altrimenti sto bene in Turchia”.

Queste dichiarazioni testimoniano il profondo attaccamento di Zaniolo alla Juventus e la sua voglia di vestire i colori di questo prestigioso club. E mentre ha sottolineato che essere in Champions League o in competizioni internazionali non è per lui un criterio decisivo, sottolinea l’importanza storica della Juve e la sua attrattività. Se arriva un’offerta adatta a tutte le parti, sarà felice di unirsi al club, in caso contrario, sarebbe perfettamente soddisfatto al Galatasaray in Turchia.