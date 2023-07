Diario di viaggio alpino n. 4: la Svizzera e il rivedere Chamonix fino alla fine

François Lannoy, cosmopolita di Montpellier Pubblicato il 6 luglio 2023 da In Media

Originario della Petite-Nation, François Lannoy ha già scalato le pendici del Kilimangiaro (5895 m) e ha inserito due volte il campo base dell’Everest (5364 m) nella sua lista. Questa volta si è recato sulle Alpi per completare il Tour du Mont Blanc (2665 m), attraversando tre paesi: Francia, Italia e Svizzera.

François Lanois si trova di fronte all’Auberge du Mont Blanc a Trento, in Svizzera. (Foto fornita da François Lanoy)

sabato 1Qualunque 2023 luglio 4H E l’ultimo passo

Da La Fouly siamo andati a Trient in Svizzera sotto un cielo nuvoloso. Oggi Madre Natura non ci salverebbe, piove a dirotto.

Ci muoviamo su ripidi sentieri fangosi… L’accumulo di fango sotto le suole dei nostri scarponi non permette più appigli, e rischiamo di scivolare sul fondo del dirupo; Bisogna fare la massima attenzione, ma ci siamo arrivati, lentamente, un passo alla volta. Dopo qualche ora ci siamo fermati pranzo Senza potersi rifugiare per proteggersi dal diluvio che si abbatte su di noi.

E c’è questa signora anziana che a volte incontri con abiti spaiati, su questo ViaggiPorta nello zaino tutto ciò di cui ha bisogno, compresa una tenda per ripararsi la notte. Ad ogni incontro ci saluta e ci regala il suo sorriso più bello. Ci ispira, ci motiva e funge da modello.

Poi la pioggia si ritira. Il sole è riapparso e ha trovato le cime delle montagne nella nebbia, che spettacolo! In ciascuna delle mie salite, ci sono stati momenti in cui mi sono chiesto perché mi sto impegnando così tanto. Ora mi rendo conto che l’opportunità che ho avuto di ammirare questi paesaggi in giro per il mondo è unica.

solidarietà umana

Un altro punto molto importante è la solidarietà che si instaura rapidamente tra i membri del team. Avere un obiettivo comune è il successo di una tale avventura: raggiungere, trascendere se stessi, concentrarsi e mantenere la rotta.

Nella sua forma più semplice, l’ascesa si riduce a camminare 5, 6 o 7 ore al giorno in montagna, o circa 15-17 chilometri su terreno roccioso, attraversando ruscelli, caldo e freddo, ma è tutto solo casuale e ci riporta indietro alle basi.

Arriva la fine del nostro viaggio e io ho già nostalgia. Attraversiamo alcune viuzze e poi scendiamo a Montroc dove prendiamo il pullman per Chamonix. Ci concediamo un giorno libero prima di tornare a casa e ricordare i bei momenti vissuti insieme. Dobbiamo separare i nostri impegni e tornare ad essi tenendo a mente tutti i ricordi di un viaggio indimenticabile.

Faccio un’altra salita? Non lo so. D’altra parte, so che mi piace superarmi, sia fisicamente che mentalmente. Il futuro lo dirà.





Visualizzazioni dopo:

10

Ti potrebbe piacere…