Diario di viaggio alpino n. 3: dall’Italia alla Svizzera

François Lannoy, cosmopolita di Montpellier Pubblicato il 6 luglio 2023 da In Media

Originario della Petite-Nation, François Lannoy ha già scalato le pendici del Kilimangiaro (5895 m) e ha inserito due volte il campo base dell’Everest (5364 m) nella sua lista. Questa volta si è recato sulle Alpi per completare il Tour du Mont Blanc (2665 m), attraversando tre paesi: Francia, Italia e Svizzera.

L’escursionista François Lanoie in viaggio verso La Fouly nelle Alpi svizzere. (Foto fornita da François Lanoy)

giovedì 29 giugno 2023 3H piattaforma

Dopo un periodo divertente a Courmayeur in Italia, ci siamo rimessi in viaggio verso La Fouly in Svizzera.

L’escursione si preannuncia difficile, il vento soffia così forte che dobbiamo camminare in diagonale verso la montagna perché il sentiero è molto stretto. Un passo falso e rischiamo di inciampare oltre il limite.

Superiamo i 2500m di quota con qualche sosta in punti meno ripidi dove possiamo depositare i nostri zaini senza paura di vederli scendere dalla montagna senza speranza di essere trovati. Vicino alla vetta siamo stati sorpresi di incontrare 5 o 6 caribù (un tipo di capra selvatica). Siccome è molto raro che avvenga un incontro del genere, abbiamo pensato, scherzando, che ci avrebbe sicuramente portato fortuna e non ci sono ancora problemi.

Per arrivare al nostro alloggio, scendiamo un po’. La stanchezza, le ginocchia doloranti e i muscoli doloranti rallentano il nostro ritmo. In compenso, una volta lì, il posto è magico ei proprietari sono molto accoglienti. Inoltre, siamo circondati da montagne che offrono i panorami più incredibili.

Da La Fouly andiamo al Lac Champex. Partiamo un po’ più tardi la mattina, il che è molto apprezzato. Il sentiero su cui ci troviamo è molto ripido anche in un certo punto, una catena è installata per fermarci, e non è davvero facile per le persone con vertigini, tuttavia, riusciamo tutti ad attraversare.

Attenzione ai fulmini

In un altro punto dobbiamo superare una deviazione piuttosto grande, i boscaioli abbattono gli alberi, il che allunga il nostro viaggio. Ore dopo l’alba, appaiono le nuvole e sentiamo il tuono ruggire da lontano. Nella speranza che i fulmini non cadano su di noi…

Arriviamo a Champex senza troppi problemi; Su di noi cadono solo poche gocce di pioggia. Arrivati ​​al nostro rifugio, mettiamo giù i bagagli e ci prepariamo per un buon pasto dopo aver camminato per ore su sentieri a volte in salita.

Quando ho scalato il Kilimanjaro è stata una sfida che mi sono posto, quando sono andato al campo base dell’Everest è stata anche una sfida che mi sono posto, ma ho scoperto una cultura che mi ha affascinato, che mi ha sfidato. Fare il Tour du Mont Blanc¨ mi porta a scoprire lo splendore di montagne e valli che fino ad allora non conoscevo.





Visualizzazioni dopo:

19

Ti potrebbe piacere…





Guarda altro da: Defi-sportif