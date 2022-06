Newscrypto è stato selezionato come sponsor per mostrare la realtà dell’impero africano

La seconda edizione di African Empire Reality TV sarà completamente sponsorizzata da Newscrypto, una piattaforma online completa di informazioni sulle criptovalute con una suite di strumenti, indicatori e previsioni della community per aiutare gli utenti a fare trading sui mercati delle criptovalute.

Secondo il community manager di Newscrypto, Mark, l’azienda riconosce attraverso lo spettacolo per la sua piattaforma che offre ai giovani africani la possibilità di scoprire se stessi ed esplorare il loro continente, così come offre agli spettatori emozionanti contenuti di intrattenimento afrocentrici da guardare online e in TV.

L’African Empire Reality TV Show è uno spettacolo creativo di 30 giorni per giovani di origine africana. Residence in the Empire offre giochi e contenuti interessanti per la formazione del personaggio, lo sviluppo dei talenti e l’intrattenimento.

La sponsorizzazione di Newscrypto ha portato i premi del concorso di quest’anno a $ 10.000, incluso un accordo di acquisto di auto e marchi con Newscrypto e viaggi sponsorizzati.

Il vincitore e il secondo classificato vengono scelti attraverso un processo di squalifica settimanale in base alla loro prestazione nei compiti assegnati e i loro fan votano tra i milioni di spettatori su YouTube e sul canale NTA che appaiono su DSTV, GO TV e Startimes.

I rapporti di GeoPoll, una piattaforma di raccolta dati, mostrano che nel corso degli anni, la Nigerian Television Authority (NTA) è rimasta la stazione televisiva nigeriana più seguita, motivo per cui l’African Empire Reality TV Show sarà trasmesso su NTA per raggiungere nazionali e internazionali pubblico. attraverso i dati demografici.

Newscrypto African Empire Reality TV inizia il 30 giugno, dura fino al 30 luglio e si conclude con un gran finale.

Fonte: Nelson Nancy Abassi