Il nuovo Sustainability Seed Fund di AVPN da 3 milioni di dollari è stato lanciato, con il supporto di Google.org e della Banca asiatica di sviluppo, per combattere i cambiamenti climatici e promuovere la sostenibilità attraverso la tecnologia

Guidato da AVPN con il supporto di Google.org in collaborazione con l’Asian Development Bank (ADB), il finanziamento sosterrà soluzioni innovative basate sulla tecnologia alimentate da organizzazioni senza scopo di lucro in Asia Pacifico

chiave del messaggio:

Denpasar, IndonesiaE il 21 giugno 2022 /PRNewswire/- Asia Ho sperimentato alcuni degli effetti più duri del cambiamento climatico a livello globale. L’anno scorso, più di 57 milioni di persone Duramente colpito dai disastri legati al clima. Questa priorità per l’azione per il clima ha portato l’AVPN, la più grande rete mondiale di investitori sociali in Asia, a lanciare l’Asia Pacific Sustainability Seed Fund.

Gringgo mira a portare la tecnologia digitale come un modo per migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti esistenti a Bali.

questo è 3 milioni di dollari Il finanziamento è stato possibile supportando Google.org, il braccio filantropico di Google, e l’Asian Development Bank (ADB) come partner strategico e di advocacy per il fondo. Il fondo fornirà supporto alle organizzazioni senza scopo di lucro in 11 mercati che utilizzano soluzioni basate sulla tecnologia per combattere il cambiamento climatico e promuovere la sostenibilità. I mercati includono l’Australia, Hong KongIndia, Indonesia, GiapponeE il Nuova ZelandaE il SingaporeE il Corea del SudE il TaiwanE il TailandiaE il Vietnam.

Michele Browningvicepresidente del governo e delle politiche pubbliche di Google per Asia Pacifico Ha affermato: “Questa iniziativa è un’opportunità per le organizzazioni pubbliche e private di unirsi in una responsabilità condivisa per lavorare verso soluzioni per il clima e la sostenibilità. Siamo entusiasti delle possibilità di utilizzare la tecnologia, inclusi molti dei nostri strumenti e piattaforme, per costruire soluzioni scalabili e soluzioni di impatto che aiutano ad affrontare le minacce poste dal cambiamento Clima Lavorando in stretta collaborazione con AVPN e ADB, cerchiamo di supportare le organizzazioni senza scopo di lucro che lavorano su soluzioni promettenti basate sulla tecnologia, per aiutarle a scalare e portarle al livello successivo.

Lo ha annunciato all’AVPN World Congress tenutosi a Baliil più grande evento di networking al mondo per investitori sociali in Asia. I risultati dell’incontro saranno inseriti nell’agenda principale del prossimo G20.

“La sostenibilità è al centro della missione di AVPN, motivo per cui questo fondo storico, reso possibile con il supporto di Google.org e ADB, ci avvicina alla nostra visione di spostare più capitale verso l’impatto. Questo fondo fa parte dei nostri sforzi più ampi con la Business Platform Climate AVPN, che ora ha facilitato più di 55 accordi legati al clima sulla piattaforma per un totale di oltre $ 75 milioni”, ha spiegato Naina Subberwal Batra come CEO di AVPN durante la conferenza.

Le emissioni di gas a effetto serra (GHG) aumenteranno man mano che l’economia si riprenderà dopo la pandemia, con un drastico cambiamento nei modelli di consumo globale e un aumento della necessità di generazione di energia da combustibili fossili. Ho citato ADB Che molti paesi dentro Asia Pacifico, in particolare i paesi bassi e le piccole isole, sono altamente vulnerabili agli effetti catastrofici dei cambiamenti climatici, come precipitazioni estreme, ondate di calore, innalzamento del livello del mare e perdita di biodiversità. Ciò influenzerà la vita di milioni di persone nella regione, in particolare le comunità emarginate e vulnerabili più colpite dai cambiamenti climatici.

Con la necessità di un finanziamento verde di 1,3 trilioni di dollari USA in Sud-est asiatico Da solo, c’è chiaramente un enorme divario di finanziamento per l’azione per il clima e gli sforzi per la sostenibilità, in particolare in Asia Pacifico. Attraverso l’APAC Sustainability Fund, l’AVPN mira a sbloccare i finanziamenti necessari con urgenza per affrontare lo sviluppo sostenibile.

La domanda sarà aperta al Fondo di Sostenibilità APAC all’indirizzo novembre 2022 Fino a gennaio 2023 I beneficiari saranno selezionati attraverso la procedura di candidatura online. L’AVPN terrà una serie di sessioni di briefing tra luglio e agosto Dicembre 2022 Per ulteriori chiarimenti su fondi e criteri di selezione e per rispondere a eventuali domande delle parti interessate.

Destinatari selezionati non solo riceveranno una sovvenzione in denaro che potranno utilizzare per espandere le loro soluzioni innovative nel campo della sostenibilità, ma avranno anche accesso alla tecnologia di Google e ai volontari di Google.

Per saperne di più sul Fondo di sostenibilità APAC, per favore visitare https://avpn.asia/philanthropic-fund/apac-sustainability-seed-fund/

A proposito di AVPN

AVPN è la più grande rete mondiale di investitori sociali in Asia, con oltre 600 membri diversi in 33 mercati. La loro missione è colmare le lacune degli SDG Asia, consentendo ai suoi membri di aumentare il flusso di capitale finanziario, umano e intellettuale verso l’impatto. Condividendo le conoscenze e creando sinergie tra decisori politici, family office, fondazioni e settore privato, l’AVPN migliora l’efficacia del capitale pubblicato; Sfrutta le esigenze locali sul campo, l’esperienza regionale e le intuizioni politiche.

In qualità di organizzatori dell’AVPN Global Conference, il più grande evento di social networking al mondo per investitori sociali in Asia, il loro obiettivo è mettere le voci asiatiche in prima linea nel discorso globale. Con l’esito della riunione da aggiungere all’ordine del giorno principale del prossimo G-20. L’evento è anche sfruttato dall’ecosistema degli investitori sociali per formare e annunciare nuove partnership, innovare strumenti di finanziamento catalitico e condividere le migliori pratiche che spostano più capitale verso l’impatto.

Informazioni su Google.Org

org googleIl braccio filantropico di Google sostiene le organizzazioni non profit che innovano per affrontare le questioni umanitarie. org google Creato per perseguire, sperimentare e basarsi su idee per migliorare il mondo, continua ad adottare un approccio iterativo alla filantropia oggi.

org google Sviluppa e investe in attività che possono avere un impatto misurabile su questioni locali, regionali e globali e mobilita i Googler per supportare questi sforzi con l’obiettivo unico di creare un mondo migliore e più veloce. in org google Cerchiamo di trovare e supportare persone che innovano e utilizzano la tecnologia per affrontare le sfide più grandi del mondo.

Aiutiamo le organizzazioni non profit ad accelerare e scalare investendo nella loro visione, mobilitiamo i nostri dipendenti e le loro competenze per aiutare i beneficiari delle sovvenzioni a realizzare i loro progetti e miriamo sempre a portare il meglio di Google ai beneficiari. Include sia Finance che Google Resources (Google Cash +). Intorno al mondo, org google Dona oltre 100 milioni di dollari in sovvenzioni, 1 miliardo di dollari in risorse tecnologiche e oltre 200.000 ore di volontariato dei dipendenti Google alle organizzazioni non profit nel solo 2015.

Informazioni sulla Banca asiatica di sviluppo (ADB)

La Banca asiatica di sviluppo (ADB) prevede un progetto fiorente, inclusivo, resiliente e sostenibile Asia e il Pacifico, pur continuando i suoi sforzi per sradicare la povertà estrema nella regione. Nonostante i numerosi successi della regione, ospita ancora gran parte dei poveri del mondo: 263 milioni vivono con meno di $ 1,90 al giorno e 1,1 miliardi con meno di $ 3,20 giorno.

La Banca asiatica di sviluppo assiste i suoi membri e partner fornendo prestiti, assistenza tecnica, sovvenzioni e investimenti di capitale per promuovere lo sviluppo sociale ed economico.

L’ADB sta massimizzando l’impatto sullo sviluppo della sua assistenza facilitando i dialoghi politici, fornendo servizi di consulenza e mobilitando risorse finanziarie attraverso operazioni di cofinanziamento che attingono a fonti di credito ufficiali, commerciali e di esportazione.

