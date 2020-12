News18 Arabo – Creature della galassia della Via Lattea: alieni nella galassia della Via Lattea … la tecnologia li ha uccisi? | La Via Lattea sono alieni che potrebbero essere stati lì nella nostra galassia, la Via Lattea, e sono morti a causa della sovrabbondanza di scienza e tecnologia secondo lo studio NK

Gli scienziati alla ricerca di dove si trovi la vita intelligente nella nostra galassia della Via Lattea … sono giunti alla conclusione che gli alieni sono nati 800 miliardi di anni dopo la formazione della galassia della Via Lattea. L’età della nostra galassia Via Lattea è stimata in 1.300 miliardi di anni. Cioè … l’età degli stranieri è stimata in 400 miliardi di anni. Nel corso dei secoli abbiamo avuto una tecnologia molto avanzata. Questa è la quantità di tecnologia che gli alieni devono aver sviluppato in 400 miliardi di anni. In definitiva, le tensioni e le frustrazioni con questa tecnologia sono così alte che ci si aspetta che muoiano. Comunque … ora stiamo usando telefoni cellulari e computer per ottenere la pressione sanguigna, gli zuccheri e le tensioni. Se ci fosse così tanta tensione in 100 anni di sviluppo … si può solo immaginare come sarebbe la vita e quanto stress ci sarebbe in 400 milioni di anni di sviluppo. (Credito immagine – NASA)