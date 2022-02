Il nostro pianeta sarà un essere intelligente secondo questo nuovo studio

Regolarmente, nuovi studi escono per ravvivare la nostra vita quotidiana. Esercizi di pensiero che si concentrano su argomenti sia di base che più leggeri. E recentemente, i ricercatori americani hanno esaminato più a fondo Il nostro pianeta Terra Cosa significa essere intelligenti. Secondo questo studio, la Terra può essere considerata sensibile.

concentrarsi sulla terra

Per diverse centinaia di anni, la questione della coscienza animale è stata oggetto di dibattito tra le più grandi menti di questo mondo. Questo termine si riferisce aPer un essere vivente, la capacità di provare emozioni, dolore, benessere, ecc., l’autocoscienza del proprio ambiente e le esperienze di vitaUno dei pilastri dell’etica animale.

Mentre l’elenco degli animali senzienti continua a essere modificato nel corso delle ricerche e delle scoperte, i ricercatori dell’Università di Rochester nello stato di New York negli Stati Uniti, accompagnati dai colleghi dell’Arizona State University, hanno pubblicato un rapporto in un articolo suGiornale internazionale di astrobiologia chi ci abita Una questione di sensazioni, non a livello di specie animali ma a livello di pianeta.

“Se l’attività collettiva della vita – nota come biosfera – può cambiare il mondo, l’attività collettiva della cognizione e l’azione basata su quella cognizione possono cambiare anche il pianeta? Una volta che la biosfera si è sviluppata, la Terra ha assunto una vita propria. Se un pianeta che dà vita ha una vita propria, ha anche una mente propria?” Invia lo studio. Il problema presuppone quindi che la Terra sia un essere intelligente.

Gaia

Nel loro studio, i ricercatori sono tornati a quella che chiamano “intelligenza planetaria”, ovvero l’idea di attività cognitiva che opera su scala planetaria. Pensiero volto ad affrontare problemi globali come il riscaldamento globale. Uno studio basato su un’ipotesi riguardante Gaia (la primitiva divinità greca identificata come “dea madre” e “madre dei titani”) che suggerisce che “come la biosfera, che interagisce potentemente con i sistemi geologici non viventi come aria, acqua e terra per mantenere le condizioni abitabili della terra, Le specie non tecnologiche possono dimostrare l’intelligenza planetaria. La chiave è che l’attività collettiva della vita crea un sistema autosufficiente.Spiega lo studio.

Secondo questi ricercatori, la nostra civiltà può attualmente essere descritta come “Tecnosfera immaturaalias “Uno”Un conglomerato di sistemi e tecnologie generati dall’uomo che interessano direttamente il pianeta ma non sono autosufficientiViene proposto l’esempio dei combustibili fossili, ovvero il consumo di energia a breve termine (scala planetaria) che alla fine si fermerà del tutto per mancanza di materie prime.Per illustrare al meglio l’idea di intelligenza planetaria, Lo studio tenta di dividere la storia della Terra in quattro fasi, Il suo status di “campo tecnico immaturo” è il terzo. Un modello di pensiero che potrebbe essere applicato a qualsiasi pianeta della galassia in grado di far progredire la vita e la civiltà tecnologica.

Fase 1 – Biosfera immatura: Una caratteristica della Terra molto primitiva, miliardi di anni fa e prima dell’avvento delle specie tecnologiche, quando esistevano i microbi ma la vegetazione non era ancora apparsa. C’è stata poca reazione globale perché la vita non può esercitare forze sull’atmosfera terrestre, sull’idrosfera e su altri sistemi planetari.

Fase 2 – Biosfera matura: Caratteristica della Terra, anche prima dell'emergere delle specie tecnologiche, da circa 2,5 miliardi a 540 milioni di anni fa. Si formarono continenti stabili, si svilupparono vegetazione e fotosintesi, si accumulò ossigeno atmosferico e apparve lo strato di ozono. La biosfera ha avuto un forte impatto sulla Terra e potrebbe aiutare a mantenere l'abitabilità della Terra.

Fase 3 – Campo tecnologico immaturo: Una caratteristica dell'attuale Terra, con sistemi interconnessi di comunicazioni, trasporti, tecnologia, elettricità e computer. Tuttavia, la tecnosfera è ancora immatura, in quanto non è integrata con altri sistemi terrestri, come l'atmosfera. Invece, materia ed energia sono derivate dai sistemi terrestri in modo tale da far evolvere il tutto in un nuovo stato che probabilmente non include l'involucro tecnico stesso. Il nostro attuale campo tecnico sta, a lungo termine, lavorando contro se stesso.

Fase 4 – Dominio tecnologico maturo: È qui che dovrebbe essere la Terra in futuro, con sistemi tecnologici a beneficio dell'intero pianeta, inclusa la raccolta globale di energia in forme come l'energia solare che non danneggia la biosfera. Una sfera tecnica matura è un oceano che si è co-evoluto con la biosfera in una forma che consente sia alla sfera tecnica che alla biosfera di prosperare.

“I pianeti si evolvono attraverso fasi immature e mature e l’intelligenza planetaria indica quando si raggiunge un pianeta maturo. La domanda da un milione di dollari è che aspetto abbia l’intelligenza planetaria e cosa significhi per noi in termini pratici, perché non sappiamo ancora come passare a una tecnosfera matura.. Adam Frank, autore principale dello studio, spiega.

Uno studio volto a migliorare il futuro

Con questo studio, i ricercatori mettono in tavola l’idea che la Terra sia un essere intelligente. Sebbene questo studio non descriva il nostro buon vecchio pianeta blu come la famosa entità cosmica Marvel conosciuta come Ego, crede che la Terra adotti processi simili per alcune specie intelligenti. Quindi, non sarebbe considerato intelligente? I ricercatori dietro questo studio sanno che non è possibile trovare una risposta. Tuttavia, “Lo scopo di questo studio è determinare la direzione da seguire“Al fine di mettere la Terra in una fase matura del suo involucro tecnologico e garantire un vero futuro all’umanità e al pianeta che l’ha vista nascere.