Nella regione amazzonica è stata scoperta una vasta rete di città giardino risalenti a 2.500 anni fa

Sito di Conguentes, Valle dell'Obano, Ecuador. I complessi di piattaforme rettangolari sono disposti attorno a piazze basse e distribuiti lungo ampie strade sterrate. Immagine Lidar a. Dorrison e S. Rustin

Alla fine del 1541, lo spagnolo Francisco de Orellana, accompagnato da poche decine di uomini, iniziò, sulle pendici orientali delle Ande ecuadoriane, uno straordinario viaggio fluviale che lo avrebbe portato ad attraversare l'intero continente del Sud America da ovest a est, fino a “condurre all’Oceano Atlantico attraverso l’Amazzonia”. È il domenicano Gaspar de Carvajal a tenere traccia di questo pericoloso viaggio durato circa dieci mesi, durante i quali perse un occhio, ferito da una freccia lanciata da un indigeno durante un'imboscata.

In questa storia intitolata Scopri il Rio de las Amazonas (o in francese “La scoperta del Rio delle Amazzoni”), Carvajal raffigura rive densamente popolate e una sorta di agglomerato urbano: “Nessun villaggio era più lontano di un tiro di balestra da un altro (…), C'era un villaggio che si estendeva senza interruzione per cinque leghe da una casa all'altra, ed era una cosa meravigliosa a vedersi. »

A quel tempo, questa descrizione era considerata una fabbricazione. Tuttavia, giovedì 11 gennaio sulla rivista è stato pubblicato uno studio internazionale scienza, Mette in evidenza una rete di città giardino lungo il fiume Obano in Ecuador risalente al 500 a.C. La rete urbana più antica e più grande della regione amazzonica. Come sostengono Carvajal e Orellana, per quanto paradossale possa sembrare, la città amazzonica preispanica è una realtà.

Nudità estrema sul pavimento

Uno dei principali siti della regione, chiamato Sangay, fu scoperto, come il grande vulcano non lontano, alla fine degli anni '70, ma grazie al lavoro del francese Stephen Rosten, l'archeologia della giungla amazzonica fu portata ai massimi livelli. spessore reale. Soggetto scienza, il primo a firmarlo, riassume venticinque anni di studi del direttore della ricerca presso il Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica. Sul campo, Stephen Rustin esaminò vaste aree e scoprì resti di case in cima a colline artificiali, piccole piattaforme di terra erette per sollevarsi sopra la terra sommersa.

Identifica centinaia di queste colline, ma non è niente in confronto a ciò che fornisce la copertura Lidar (per… Rilevamento e misurazione delle immagini laser) È stata implementata nel 2015. Simile alla tecnologia radar ma con le onde radio sostituite dai laser, questa tecnologia di telerilevamento viene implementata utilizzando dispositivi a bordo di aerei che sorvolano la foresta e ha il vantaggio di attraversarla. “È una tecnica che spoglia il terreno della sua vegetazione e rivela la forma precisa del suolo. È un'esposizione estrema e tranquillità per gli archeologi., – gridò Steven Rustin.

Hai il 65% di questo articolo da leggere. Il resto è riservato agli abbonati.