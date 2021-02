Nella finale di Coppa Italia, l’Atalanta ha battuto il Napoli 3-1

L’Atalanta sarà avversaria della Juve nella finale di Coppa Italia, in programma il 19 maggio al Giuseppe Meazza di Milano.

Mercoledì sera i bergamaschi hanno “decapitato” in casa il detentore della Coppa del Napoli, vincendo 3-1, mentre la prima semifinale del “Diego Armando Maradona” si è conclusa a reti inviolate.

I padroni di casa sbalordiscono i “partenopei” che a 7 minuti dalla fine del 20 ‘avanzano sul 2-0 (Zapata, Pesena). Il sud italiano, che non aveva nemmeno un infortunato Costa Manolas in missione, si è ridotto a 53 con Lucano, ma poco prima degli 80, Pezzina ha concluso la qualificazione alla finale con il suo secondo gol personale della partita.

Da segnalare che si terrà la partita finale, dove il tutto verrà proiettato presso le sedi congiunte di Milan e Inter, dove l ‘”Olympique” Roma dovrà essere consegnato alla Federcalcio europea in preparazione per ospitare gli Europei 2020 , che si terrà in estate.

Si svolgerà infatti la partita inaugurale di Euro 2020 tra Turchia e Italia nell ‘”Olimpiade”, e di conseguenza non è disponibile per la finale di Coppa Italia.