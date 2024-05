Nel video, Celine Dion piange davanti alla telecamera mentre parla della sua rara malattia neurologica e di ciò che le manca più di ogni altra cosa

Giovedì 23 maggio Prime Video ha appena svelato il trailer del suo documentario Io: Celine Dion, che uscirà sulla loro piattaforma il 25 giugno. Impareremo di più sull’esperienza della stella canadese con la sua malattia. “ Non è difficile fare una presentazione. È difficile annullare l'offerta. Lavoro duro, ogni giorno. Ma devo ammettere che questa è una strada in salita. Mi mancano così tanto. la gente. mi mancano “, La vediamo dire mentre piange.

“Va bene, ma c'è molto lavoro. È un giorno alla volta“, ha confermato il cantante. Non ho combattuto la malattia, è ancora dentro di me per sempre. Spero che troveremo un miracolo, un modo per curarlo attraverso la ricerca scientifica, ma devo imparare a conviverciAlla domanda sulla sua capacità di tornare sul palco, Celine Dion ha spiegato che non era in grado di rispondere a questa domanda.

“Non lo so…me lo dirà il mio corpo“, ha detto in questa intervista accompagnata da numerose fotografie della star vestita per l'occasione dai migliori stilisti francesi. L'artista che ha venduto più di 250 milioni di album ha anche commentato, in una videointervista, alcuni momenti importanti dei suoi 40 anni carriera in cui lo sentiamo cantare più volte per pochi secondi.

Céline Dion ai Grammy Awards

Celine Dion ha fatto una breve apparizione a sorpresa all'inizio di febbraio ai Grammy Awards di Los Angeles, negli Stati Uniti, per consegnare il prestigioso premio della serata, Album dell'anno, a Taylor Swift. La star del Quebec, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe esibirsi alle Olimpiadi di Parigi, non è più salita sul palco da un concerto a Newark (USA) nel marzo 2020. Poi il suo World Tour of Courage è stato interrotto a causa della pandemia di Covid-19. Dal 2021 soffre delle proteste della SPR.

Questa sindrome colpisce circa una persona su un milione e provoca dolore intenso e difficoltà di movimento, che impediscono attività fisicamente faticose.