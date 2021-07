“Le donne non possono fare matematica o scienze” è un pregiudizio e anche i ruoli di uomini e donne negli esperimenti sono stati migliorati per migliorare il “divario”.

“Le ragazze non sanno fare matematica o scienze.” Il Cabinet Office ha creato il primo manuale di illuminazione per insegnanti di scuola nel tentativo di dissipare tali convinzioni e pregiudizi inconsci (pregiudizio inconscio). Il 21, il ministero dell’Istruzione, della cultura, dello sport, della scienza e della tecnologia ha inviato una comunicazione amministrativa al consiglio di amministrazione della contea e ha reso noto questo opuscolo come riferimento per la formazione degli insegnanti. Segui preferito

Fattori che riducono la motivazione delle ragazze ad apprendere

Un esempio di richiesta di miglioramento è che l’insegnante affida la sperimentazione ai ragazzi e l’iscrizione alle ragazze, che è una naturale divisione dei ruoli nelle lezioni di scienze (vedi illustrazione). Il manuale osserva che anche se l’insegnante è incosciente, riconoscendo questa situazione, “a causa della gestione della classe centrata sui ragazzi, diventa difficile per le ragazze motivarsi ad imparare”.

Lodare uno studente che ha ottenuto un buon punteggio nel test, dicendo: “Sono una ragazza, ma so fare matematica e scienze, è fantastico”. Valutando in base a tratti come l’essere una ragazza piuttosto che lodare un singolo studente, “gli studi hanno dimostrato che le ragazze che vengono chiamate giù abbassano la loro motivazione per l’argomento”.

◆ Un campanello d’allarme per la credenza inconscia

Il manuale è “Creare aule di scienze e matematica integrando una prospettiva di genere – principalmente al liceo -“. Secondo il manuale, le ragazze giapponesi ottengono punteggi uguali o inferiori ai ragazzi in scienze e matematica all’età di 15 anni, ma superiori a uomini e donne in altri paesi. D’altra parte, la percentuale di donne ricercatrici in scienza e tecnologia è del 16,9%, inferiore a quella di Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania e Corea del Sud.

“È importante che adulti come insegnanti e genitori notino prima le convinzioni inconsce”, ha affermato un funzionario del Gabinetto. Yumi Inada, professore alla Nippon University of Sports Science (educazione scientifica) che ha consigliato la creazione del manuale, ha dichiarato: “I ruoli tra uomini e donne non sono definiti, come fare esperimenti. In gruppi separati per uomini e donne e cambiare processi e registrazioni. Puoi aumentare il tuo interesse per la scienza ed espandere le tue opzioni. ”