Novità scientifiche a piccole dosi

Pochi milligrammi di tutte le notizie scientifiche di questa settimana

Mathieu Perrault

Giornalismo

Puzzle del gatto tibetano

Secondo un nuovo studio cinese, i cinesi non hanno addomesticato il gatto contemporaneamente agli abitanti del Medio Oriente. Una mezza dozzina di anni fa, gli studi hanno indicato che i gatti delle montagne del Tibet e delle vicine regioni cinesi furono addomesticati 5000 anni fa, poco dopo che il gatto fu addomesticato in Medio Oriente. Ma i genetisti dell’Università di Pechino nella recensione progresso scientifico Alla fine di giugno si è concluso che i legami con i gatti domestici cinesi, comparsi 3000 anni fa, sono il risultato di una più recente ibridazione di gatti tibetani.

Quiz: dove si trova il significato della direzione degli uccelli migratori?

FOTO POPOLARI WIKIMEDIA pettirosso europeo

In proteine ​​ai loro occhi. I biologi dell’Università di Oxford hanno scoperto che la proteina CRY4 ha proprietà sia magnetiche che fotosensibili. Ricercatori britannici descrivono il loro lavoro sulla rivista natura A metà giugno chi ha lavorato su Robin, ora vuole testare il comportamento di questa proteina nella vita reale.

Numero: 1715

Ecco quanti sistemi solari siamo stati in grado di vedere la Terra passare davanti al sole per 5000 anni. Questo è il modo più semplice per rilevare gli esopianeti. I ricercatori della Cornell University, che descrivono la loro analisi come natura A metà giugno, hanno analizzato 331.000 stelle per vedere se gli alieni avrebbero potuto individuare il nostro pianeta. Inoltre, gli scienziati hanno calcolato quanti sistemi solari con pianeti rocciosi confermati sono stati in grado di osservare il passaggio della Terra davanti al Sole per un secolo, che corrisponde all’inizio della radio commerciale. Di quest’ultimo gruppo, 29 erano abbastanza vicini alla Terra da ricevere onde dalle trasmissioni radio commerciali.

Ascolta la caccia alla linceصيد

Foto per gentile concessione di Alison Menzies I biologi della McGill University hanno scoperto che è possibile monitorare una lince a distanza utilizzando dispositivi Fitbit dotati di registratore vocale.

I biologi della McGill University hanno scoperto che è possibile monitorare una lince a distanza utilizzando dispositivi Fitbit dotati di registratore vocale. Questo ti permette di ascoltare cosa succede quando la lince caccia, compresi i richiami della sua preda. I ricercatori di Montreal che a metà giugno hanno descritto il loro lavoro sulla rivista Metodi in ecologia ed evoluzione, ha suggerito di utilizzare questo percorso per comprendere meglio il comportamento delle linci e di altri predatori, senza disturbarli con attente osservazioni.

stretta di mano di scimpanzé

Foto fornita dalla Fondazione FAUNA مؤسسة Un nuovo studio mostra che stringere la mano agli scimpanzé ha una forte connotazione culturale.

Un nuovo studio mostra che stringere la mano agli scimpanzé ha una forte connotazione culturale. I biologi dell’Università di Anversa, che hanno lavorato in Zambia, hanno osservato per più di 12 anni che gli scimpanzé hanno modi molto particolari di stringere la mano quando si accarezzano e si prendono cura l’uno dell’altro. I ricercatori, che hanno pubblicato i loro risultati alla fine di maggio in Lettere di biologia, sostiene che questo tratto culturale può quindi essere paragonato a una stretta di mano umana.