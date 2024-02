Nel 2022 lavoreranno nel settore radiofonico 30mila persone – Prodotti Eurostat News

Nel 2022, le emittenti radiofoniche impiegavano 30.000 persone nell’UE e hanno registrato un fatturato netto di 4 miliardi di euro. I dati per il 2021 mostrano che ci sono 5.000 aziende che operano come emittenti radiofoniche in tutta l’UE.

Nel 2022, i primi cinque paesi per numero di emittenti radiofoniche sono Spagna (714), Italia (679), Grecia (599), Francia (343) e Portogallo (299). All'estremità opposta della classifica si trovano Lussemburgo (5), Estonia (9), Slovacchia (14), Malta (19) e Lituania (20).

Tenendo conto della dimensione della popolazione dei membri dell’UE, il rapporto tra emittenti radiofoniche per milione di abitanti varia notevolmente da un paese all’altro. La Slovenia ha il tasso più alto, con 75 emittenti radiofoniche per milione di abitanti, seguita da Grecia (57), Malta (36), Cipro e Croazia (35). Al contrario, le proporzioni più basse sono state osservate in Polonia (2), Germania e Slovacchia (entrambe 3), Repubblica Ceca (4) e Austria, Francia e Svezia (tutti 5).

I primi cinque paesi in termini di numero di lavoratori nel settore radiofonico nel 2022 sono stati Spagna (5.550), Germania (5.010), Francia (2.815), Romania (2.510) e Italia (2.469), mentre i numeri più bassi sono stati registrati in Slovacchia (53), Lituania (87), Repubblica Ceca (100), Estonia (110) e Svezia (163).

La percentuale di persone occupate nel settore radiotelevisivo rispetto all’occupazione totale è bassa in tutti i membri dell’UE, variando dallo 0,05% in Croazia e dallo 0,04% in Slovenia, Cipro e Grecia, a quasi zero nella Repubblica Ceca e in Slovacchia (entrambe allo 0,002%) e Svezia (0,003%).

Ciò rappresenta una notizia Giornata mondiale della radioSi è celebrato il 13 febbraio 2024.