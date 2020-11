Natale, non per viaggiare tra i comuni anche nelle zone più sicure

Nessuna visita a parenti o altri Regioni né tra gli altri Comune, anche se lo sei zona gialla. Questo è il piano che il governo per evitare che gli italiani vogliano scambiarsi saluti e regali contagio. Per fare ciò, però, sarà necessario un provvedimento ad hoc che potrebbe far seguito alla riclassificazione del 27 novembre (in cui sono diventate le prime regioni rosso dovrebbe assumere carnagioni più sfumate) per entrare in vigore il 3 dicembre. Infatti, se è vero che d’ora in poi, nelle zone rossa e arancione, non puoi lasciare il tuo comune di residenza se non hai validi motivi, non è il caso delle zone gialle. . I limiti alla mobilità in questo caso sono pochissimi e non prevedono l’impossibilità di spostarsi da una regione all’altra (se dello stesso colore) o da un comune all’altro.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Covid, Antonelli (Cts): “Rischio terza ondata con picco di influenza”

Zone rosse e arancioni, Zampa: “Niente cene di Natale, ma possibili eccezioni sui viaggi”

Sicuramente pericolosa libertà di movimento in una situazione come questa. Per questo la parte più prudente dell’esecutivo insiste per valutare le nuove misure ad hoc da adottare a cavallo delle ferie. Probabilmente tra il 19 dicembre e l’inizio di gennaio. Regole che rafforzerebbero soprattutto i confini regionali, evitando il trasferimento di contagi da un territorio all’altro. Non è d’accordo, invece, la vice segretaria alla Sanità Sandra Zampa, che ieri sera su La7 ha commentato: “Ci aspettiamo che i numeri migliorino e, in possono essere possibili eccezioni ”ai movimenti tra le regioni.

Covid, bollettino del 21 novembre: in calo i nuovi contagi (34.767) e i decessi (692). Rallentano la terapia intensiva Covid, bollettino di oggi 21 novembre 2020: sono 34.767 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 692 i decessi. Ci sono 237.225 tamponi, rallentando l’aumento della terapia intensiva. È quanto rivela il bollettino del 21 novembre pubblicato dal ministero della Salute.

Ultimo aggiornamento: 00:47





© RIPRODUZIONE RISERVATA