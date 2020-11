Xbox Series X, prestazioni inferiori alla PS5? A quanto pare c’è una spiegazione – Multiplayer.it

Il prestazione di Xbox Series X Io sono inferiore rispetto a PS5 per quanto riguarda i vari giochi multipiattaforma, cioè quelli in cui è possibile un confronto diretto. A quanto pare c’è una spiegazione.

Dopo aver osservato con una certa sorpresa le analisi tecniche di titoli come Assassin’s Creed Valhalla, Devil May Cry 5 Special Edition e DIRT 5, diversi utenti si sono chiesti cosa sia successo ai 12 TFLOPS di alto profilo e alla superiorità tecnica della piattaforma. Microsoft di nuova generazione. .

Ebbene, secondo un documento emerso nelle ultime ore, il kit di sviluppo prodotto da Microsoft per la sua nuova console non sarebbe stato certificato fino a giugno 2020: esattamente un anno dopo quello del Playstation 5.

Si tratta di un dettaglio abbastanza rilevante, che a volte gli editori di Digital Foundry hanno citato, anche senza parlarne apertamente. In pratica, gli sviluppatori hanno dovuto lavorare su kit non ottimizzati per sfruttare le capacità di Xbox Series X.

Alcune fonti del settore dei videogiochi ci hanno anche detto che il ritardo nella certificazione di Microsoft era dovuto proprio alla volontà di utilizzare un’architettura RDNA 2 puro.

Questo è ovviamente un fattore che mette tutto in discussione, ed è probabile che in futuro le prestazioni di Xbox Series X miglioreranno notevolmente. Vedremo.