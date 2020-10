Pierpaolo Pretelli: “È brutto sentirti e non poterti baciare” – Grande Fratello VIP

Dopo cena Pierpaolo si avvicina al vetro che separa la casa dal Cucurio in cerca di Elisabetta, dopo un’intera giornata di assenza, il vecchio velino comincia a sentire sempre più la mancanza della showgirl in casa.

“Quando tornerai?”Gli ha chiesto Pierpaolo con un tono leggermente malinconico prima di raccontarle del particolare giorno a casa “era insolito” ha detto, riferendosi alle numerose discussioni che hanno avuto luogo tra gli inquilini. “Sempre la stessa dinamica” Commenti Elisabetta che ha seguito i diversi confronti e chiarimenti tra compagni di avventura con un bicchiere e si è detto felice di passare del tempo lontano dallo stress che viviamo in queste ore a casa.

Anche, pure Pierpaolo viene mostrato interessato nel giorno di Elisabetta che gli racconta la preparazione degli gnocchi e la vita di Cucurio “passato oggi, è tranquillo qui” dice, spiegando di essere molto in sintonia con i compagni con cui affronta questo soggiorno al Cucurio, in particolare con Adua è particolarmente a suo agio e ha lunghe conversazioni.

“Quanto è brutto sentirsi e non essere in grado di abbracciarti” di Pierpaolo che si sente molto nostalgico Elisabetta. La breve conversazione viene interrotta dall’arrivo di Guenda chi vorrebbe salutare la mamma, i due si ritrovano più tardi per un ultimo saluto, un’altra notte separata per i due coinquilini che continuano a vivere questa amicizia speciale anche a distanza.