Italia-Olanda 1-1 LIVE: Van de Beek pareggia, Luuk de Jong divora il vantaggio 2-1 | Prima pagina

Una vittoria per assicurarsi il primo posto in classifica Lega A Gruppo 1 della Nations League e mantenere una posizione elevata nella classifica europea. Italia di Roberto Mancini ha in mente un obiettivo chiaro nella sfida che stasera alle Stadio Gewiss di Bergamo vedrà la sua faccia Olanda a Frank il contadino con calcio d’inizio alle 20:45 Entrambe le squadre sono reduce da un deludente 0-0 contro Polonia e Bosnia rispettivamente, ma è l’Oranje che deve riscattare una Nations League precedentemente deludente in cui all’andata, contro gli Azzurri in Olanda, sono stati battuti 1-0 su rete di Nicolò Barella su assist di Ciro Immobile. L’attaccante di Lazio e Scarpa d’Oro sarà chiamato in campo 1 ‘dopo il possesso di Caputo e Belotti nelle ultime due uscite.

STATISTICHE – Tra Italia e Olanda ci sono 22 precedenti che vedono gli Azzurri nettamente favoriti con 13 vittorie contro appena 3 degli olandesi e 9 pareggi. Prima dell’andata del già citato 7 settembre, l’ultimo incontro risale al 28 marzo 2017 in Olanda ad Amsterdam con in panchina Giampiero Ventura che ha segnato un successo per 2-1 grazie alle reti di Eder e Bonucci che hanno risposto al sfortunato. contro il suo campo da Romagnoli.

FORMAZIONE UFFICIALE

Italia (4-3-3-): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, palazzo, Pellegrini Lo.

Olanda (4-3-3-) Cillessen; Hateboer, de Vrij, van Dijk, Aké; Van de Beek, F. de Jong, cieco; Wijnaldum, L. de Jong, Depay.



Italia-Olanda 1-1 LIVE

16 ‘Pellegrini (I), 25’ Van de Beek (O)

LA CRONACA

PRIMA METÀ

2‘- Subito Verratti per Pellegrini con il centrocampista della Roma che prova per primo il sinistro ma non riesce a dare forza e salva Cillesen.

12 piedi – Forte pressione dell’Olanda che schiaccia gli azzurri nella loro area. Sugli sviluppi di un corner gli Oranje chiedono un rigore per un tocco del braccio di Chiellini in area. L’arbitro non assegna una penalità, il braccio era attaccato al corpo.

14 piedi – Chiellini e Hateboer rimangono a terra dopo un incidente aereo.

GOAL 16 ‘- Bella palla di Nicolò Barella che cattura solo Lorenzo Pellegrini faccia a faccia con Cillesen con il trequartista azzurro che si ghiaccia battendo il portiere e regalando il vantaggio agli azzurri.

22 ‘- Proprietà! L’attaccante laziale entra in area da sinistra, interrompendo la linea del fuorigioco e da posizione angolata, prova il destro con il quale Cillesen si infila i guanti.

23 ‘- Giallo a Verratti che ferma van de Beek in contropiede.

25 ‘GOAL – Blind scende da sinistra e passa al centro dell’area dove prima Depay prova il tiro che colpisce un difensore azzurro, ma poi è Van de Beek a trovare la rete in mischia.

36 piedi – Incredibile opportunità divorata da Luuk de Jong. L’Olanda sfonda a sinistra con fraseggio serrato, ma l’attaccante che ha punito l’Inter nella finale di Europa League lo scorso anno, liberatissimo al centro dell’area, manda un cross cieco su il lato.

39 ‘- Spinazzola scende da sinistra, torna indietro e calcia per trovare la risposta con il piede di Cillesen. Poi passa anche il portiere olandese in corner alla destra di D’Ambrosio.

39 ‘- L’Italia va ancora di fretta con Bonucci di testa leggermente alto su cross di Chiesa