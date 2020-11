formazioni ufficiali e TV in diretta

L’Inter gioca in casa contro il Torino per l’ottavo turno del campionato di Serie A.. Circa un’ora prima del calcio d’inizio, sveliamo l’allenamento ufficiale delle due squadre. I padroni di casa provengono da due pareggi consecutivi, contro Parma e Atalanta, e sono ottavi nel campionato italiano con 12 punti. Gli ospiti hanno pareggiato 0-0 con il Crotone nell’ultima giornata di Serie A e sono ultimi in classifica a 5.