MTN rimane il marchio numero uno in Africa, nonché un marchio leader nel “fare del bene”.

Il Gruppo MTN ha mantenuto il primo posto nel sondaggio annuale “Brand Africa 100: Best Brands” e continua inoltre a guidare la lista dei marchi africani “che fanno del bene alla società, alle persone e all’ambiente” in riconoscimento dei nostri sforzi ESG per creare valore condiviso e business, società e mondo sostenibili.

“In questa Giornata dell’Africa, siamo lieti di questo premio e vorremmo esprimere il nostro ringraziamento e apprezzamento ai nostri partner ovunque per il loro sostegno”. ha affermato Ralph Mubita, presidente e amministratore delegato del gruppo MTN.

“MTN si impegna a soddisfare le esigenze attuali e future dei nostri clienti, sfruttando le capacità digitali per un futuro più sostenibile e promuovendo forti partnership per promuovere cambiamenti significativi. Questi premi ci ispirano a rimanere concentrati”. Ha aggiunto.

Gli Africa Brand Awards sono il risultato di una ricerca indipendente condotta in più di 30 mercati che rappresentano l'85% della popolazione e dell'attività economica del continente.

Il Gruppo MTN opera in mobilità in 17 paesi del continente. Dal 2021, la nostra strategia è stata “Ambizione 2025: soluzioni digitali leader per il progresso dell’Africa'.

Tra i nostri impegni ambientali, sociali e di governance (ESG) figurano quelli relativi alla responsabilità ambientale e al raggiungimento di zero emissioni nette entro il 2040; Promuovere l’inclusione digitale e finanziaria e una comunità diversificata; Essere un partner impegnato per gli stakeholder per creare e proteggere valore; Promuovere una crescita economica inclusiva in tutto il continente.

Ad aprile, Brand Finance ha classificato MTN come il marchio di maggior valore in Sud Africa, nonché il miglior marchio in Sud Africa per “Valore della percezione di sostenibilità”, assegnando a MTN un valore del marchio di R68,2 miliardi e un valore di percezione della sostenibilità di R5. 0,7 miliardi. .

Riconoscimento del marchio in Africa