MS no Campo fornisce tutti i dettagli su MS + Ciência, un programma che investe anche nella ricerca agroalimentare

Tra tutti i pacchetti di misure varate dal governo statale del Mato Grosso do Sul per rilanciare l’economia c’è “MS + Ciência”. Lanciato la scorsa settimana, il pacchetto prevede investimenti nella ricerca scientifica, tecnologica e innovativa.

In totale, ci saranno investimenti per 30 milioni di R$. Di questo importo, più di R$ 4 milioni saranno destinati alla ricerca finalizzata all’agrobusiness. Il programma MS in the Field fornisce dettagli sul programma e su tutti i suoi aspetti.

Il programma parla anche di PRODESENVOLVE (Fondo statale per lo sviluppo economico) che stanzia risorse per costruire altri due centri di commercializzazione di prodotti dell’agricoltura familiare, uno a Iguatemi e uno a Jati.

MS in the Field riferisce anche sull’assegnazione delle risorse FCO alle aziende agricole e sul budget del fondo 2022 approvato, sulla riduzione del numero di incendi nel Pantanal e sull’aumento delle esportazioni.

Distribuito settimanalmente a circa 145 stazioni radio partner, con accesso a 79 comuni tramite frequenza FM, il programma è ancora disponibile per il download sul portale ufficiale del governo del Mato Grosso do Sul, Portale MS.

La produzione, la cronaca e la presentazione sono state curate dalla giornalista Katusia Fernandez, a cura di Fernando Blanc, e ha il supporto del team di giornalisti del Sottosegretario al Ministero delle Comunicazioni e della Segreteria di Stato per l’ambiente, lo sviluppo economico, la produzione e l’agricoltura familiare ( Simagro). ascolta adesso.

Katusia Fernandez – Sottosegretario al Ministero delle Comunicazioni (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro