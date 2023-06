MotoGP Italia J3, Aleix Espargaró (Aprilia/6): “non avevamo la velocità della Ducati”

Annuncio



Aleix Espargaró ha iniziato il suo Gran Premio d’Italia a pezzi dopo una caduta sulla moto che gli ha lasciato un tale dolore che persino il suo capo Massimo Rivola lo ha tolto dall’equazione per quell’importantissimo weekend del Mugello. Eppure di lui abbiamo parlato solo sulla RS-GP. Qualificatosi direttamente in Q2, ha riportato il miglior risultato del marchio dopo la Sprint e ancora dopo questa domenica toscana. Un’impresa che dimostra di che pasta è fatto l’uomo che merita sicuramente lo status di “capitano” della squadra di Noale…

Aleix Espargarò chiuso il Gran Premio d’Italia, sesta prova del Mondiale 2023, in sesta posizione. Partito dall’ottavo posto, il pilota spagnolo ha recuperato solo poche posizioni sul traguardo, non riuscendo mai veramente a lottare per le posizioni che contano. Tuttavia, in vista di le sue condizioni generali rilevate all’inizio della riunione, questo epilogo è una conquista personale. D’altra parte, per Aprilia, la delusione potrebbe essere in ordine. Incapace di sopportare il confronto con il Ducatianche le RS-GP hanno subito la legge del KTM …

Alex Espargaro: 10 secondi dietro al vincitore sono troppi »

Prima di appoggiarsi, il compagno di squadra di a Maverick Vinales che ha totalmente eclissato ha parlato della sua forma fisica: Onestamente, Non ho avuto dolore ieri e oggi grazie ai medici della MotoGP “. Poi aggiunge: Ho guidato abbastanza bene oggi, ma non avevamo la velocità della Ducati “.

Né avevano quello di KTM…” Sono triste perché volevo regalare ad Aprilia un buon risultato ma 10 secondi dietro al vincitore sono troppi. Devi lavorare per migliorare. Sabato ho fatto un bel giro, la bici è migliore rispetto allo scorso anno ma i nostri concorrenti sono ulteriormente migliorati. Dobbiamo trovare dove lavorare. Tutto è molto delicato. Basta poco per sbagliare. L’anno scorso potevo lottare per podi e vittorie, ma quest’anno sto lottando lui finisce.

