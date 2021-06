Moto Morini X-Cape 650: la nuova on-off intermedia italo-cinese

Moto Morini ha iniziato la sua “seconda vita” alla fine degli anni ’90 capitalizzando la popolarità dei motori V2 italiani all’epoca e basandosi sul suo moderno motore da 1200 cc, ha tentato di costruire una serie di modelli stradali e Mega on-off. Era ed è tuttora un’azienda di famiglia, che non è riuscita a sfuggire alla scena italiana aziende boutiqueLe motociclette sono prodotte in numero molto ridotto e i loro accessori sono molto costosi. L’arrivo della specifica Euro 4 e soprattutto della più severa specifica Euro 5, Riprogettazione della forza Il loro motore V2, che costerà un sacco di soldi Per le dimensioni di Moto Morini.

qualcosa come questo I cinesi sono entrati in giocoDove acquistarono l’azienda e ne salvarono il nome da una certa scomparsa (la seconda della sua storia).

All’inizio, i cinesi dicevano che Manterranno l’originale.Produzione a Personalità dell’azienda italiana Investiranno nella creazione di nuovi modelli, il che significa che non inizieranno a vendere motociclette cinesi con il marchio Moto Morini.

Ora, al Salone di Pechino, hanno svelato l’X-Cope 650, che è esattamente quello che ci si aspetta dai nuovi proprietari cinesi.

Come Benelli TRK 502, la nuova Moto Morini X-Cope 650 Progettato in ItaliaMa è completo si è evoluto e il Costruzione A partire dal fatto in Cina.

tuttavia Ci sono due differenze importanti per quanto riguarda Benelli 502 TL Quale sarà il suo diretto concorrente nei mercati europei.

Uno riguarda il motore, visto che è stato progettato e prodotto in Benelli dalla casa madre cinese, mentre nel caso della Moto Morini abbiamo un altro motore. Alternativa cinese Per il motore bicilindrico in linea della Kawasaki Versys 650.

In questo caso Produce 60 cavalli a 9000 giri/min ed è Specifiche Euro 5..

A differenza delle sospensioni e dei sistemi frenanti, Benelli utilizza una propria progettazione e costruzione, mentre nel caso della nostra Moto Morini Accessori di marca, come un calibro brembo, la sua forchetta Marzuchi e assorbimento degli urti KYB.

L’attrezzatura impressiona con i dati della classe, la presenza ، schermo a colori Schermo TFT da 7 pollici Bluetooth, Indicatore della pressione dei pneumatici, ma anche la possibilità di visualizzare la navigazione.