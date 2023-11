Montata da Justine Brisaz Bouchet, la staffetta mista francese è stata vinta a Östersund

Primo successo. La squadra francese, composta da Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Justine Presaz-Boucher e Le Jeanmonnot, ha vinto sabato 25 novembre la staffetta mista a Östersund (Svezia), sede della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon. Gli Azzurri hanno preceduto Norvegia e Italia in questa seconda gara della giornata dopo la staffetta mista individuale, durante la quale i due francesi (Julia Simone e Fabien Claude) sono arrivati ​​terzi.

Per vincere, la Francia ha ottenuto il miglior tempo sugli sci, 22 secondi davanti alla Norvegia e 41 secondi davanti all’Italia. Quentin Fillon Maillet ha fatto una buona partenza per i Blues prima di consegnare la palla a Emilien Jacquelin, che ha dovuto prendere il suo turno nel giro di rigore. Solo al quinto posto, a 54 secondi dalla Norvegia a metà gara, la Francia ha potuto contare sull’eccellente Justine Presaz Bouchet, un tiro perfetto per il suo ritorno in lizza, per riconquistare il comando. Il giovane Lou Genmonot ha poi concluso alla perfezione la staffetta tricolore, mantenendo un vantaggio di 8 secondi sulla Norvegia, che ha dato filo da torcere agli Azzurri per tutta la gara. La prossima domenica per la squadra francese sarà la gara individuale femminile (11:20) e maschile (14:30).