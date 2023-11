Novak Djokovic ha perso due volte nello stesso giorno e la Serbia è stata eliminata dall’Italia a un passo dalla finale

In quello che non è consueto, Novak Djokovic è crollato in un momento cruciale. Il numero uno del mondo ha sprecato tre match point contro Jannik Sinner sabato 25 novembre, mentre rappresentava la Serbia nella semifinale di Coppa Davis contro l’Italia. Ha perso in tre set (6-2, 2-6, 7-5) contro l’avversario che lo aveva sconfitto undici giorni prima durante la fase a gironi del Masters di fine stagione. Se avesse vinto, la Serbia sarebbe avanzata 2-0 e avrebbe confermato la qualificazione alla finale, sapendo che Miomir Kekmanovic aveva vinto la prima partita su Lorenzo Musetti (6-7, 6-2, 6-1).

Appena fuori dal campo, Nole e Jannik Sinner hanno alzato la racchetta per il doppio decisivo. L’italiano ha dominato ancora una volta il serbo, accompagnato da Miomir Kekmanovic (6-3, 6-4), con il supporto del compagno Lorenzo Sonego e un servizio forte, che è la stessa cosa che gli ha permesso di controllare il serbo nel singolare.

Il doppio aggressivo dell’italiano ha finito per sconfiggere le speranze della Serbia, mentre Djokovic è riuscito a superare questa competizione. “Uno dei suoi gol più grandi“, concludendo un anno quasi perfetto con tre nuovi titoli del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, US Open). I suoi ultimi due giorni di gare quest’anno lasceranno un retrogusto amaro, e la sconfitta non farà altro che farlo arrabbiare ancora di più. L’inaspettato test antidoping del giorno prima.

Gli italiani si qualificano per la finale di Coppa Davis per la prima volta dal 1998. Domenica affronteranno l’Australia, vincitrice della Finlandia, a Malaga (Spagna).