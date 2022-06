Mont-Cenis: un luogo storico tra Francia e Italia

Francia 3

È un luogo tanto storico quanto magnifico. Le cime si avvicinano alle acque bluastre del lago che si trova sul fianco della montagna. Questo posto non lascia insensibile lsono visitatori: “Libertà, bellezza ed è vero che non conosco affatto la zona. È la prima volta che vengo in vita mia ed è super bella”entusiasma un turista. Per accedere a questo lago che parte apparire un paesaggio bucolico, il passaggio per il Col du Moncenisio a 2.083 metri è obbligatorio.



Come Benoit Materiail Moncenisio cambia con le stagioni. Quest’uomo della regione è maestro di sci d’inverno e allevatore d’estate. Un doppio cappello che gli permette di godersi il posto in tutti i suoi aspetti. “È vero che il Moncenisio è speciale perché è tra Francia e Italia (…), è qualcosa tra i due”spiega Benoit Materia. La sua famiglia ha vissuto per a lungo davanti al lago Moncenisio. Pipino il Breve, Carlo Magno e Napoleone Bonaparte sarebbero passati da questo luogo per raggiungere Parigi e Roma.