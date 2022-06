Cinema a Lion-sur-Mer: un primo festival con un assaggio d’Italia

Libertà Caen Vedi le mie notizie

I membri degli Amici del Cinema di Lion-sur-Mer, ideatori di questo primo festival. ©Libertà

L’associazione Amici del Cinema di Lion-sur-Mer (Calvados) organizza da venerdì 24 a domenica 26 giugno 2022 il loro primo festival intitolato Un Week-end Un Pays. Questa prima è dedicata all’Italia con una selezione di sei film accompagnati da musica e un appuntamento culinario.

Cinema per tutti, dai più piccoli agli adulti “per un ampio panorama e grandi classici affinché tutti possano ritrovare se stessi”, spiega François Ranvoizé dell’associazione. “I film saranno nella loro versione originale per adulti. »

Il programma

Venerdì 24 giugno. 21: Cinema Paradiso (VO con sottotitoli).

Sabato 25 giugno. 10:00: Le avventure di Pinocchio (CF); 13:00: Buffet all’italiana con musica; 15:00 A Chiara (VOST); La vita e bella (VO ST).

domenica 26 giugno. 9:30: colazione all’italiana; 10:00: Il piccolo mondo di Leo (VF); 17: Il gran silenzio (VOST).

Nina Meurisse madrina del cinema

Madrina dell’associazione, l’attrice nata a Caen Nina Meurisse verrà a Lion-sur-Mer martedì 30 agosto. Parteciperà alla proiezione del suo primo film, Camille.

Una festa di Bourvil in ottobre

I Lion’s Friends of Cinema non mancano di progetti poiché un altro festival è previsto per ottobre. Sarà dedicato a Bourvil con proiezioni di film e musica poiché l’attore era anche cantante.

Cinema Le Trianon sulla diga di Lion-sur-Mer. Da venerdì 24 giugno a domenica 26. Una proiezione: 5€, 4 film e il buffet: 25€; solo buffet: 10€. Dettagli su questo luogo

