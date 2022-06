MotoGP 2023 Ducati: per evitare delusioni in Spagna o in Italia, Johann Zarco dona la sua persona

Johann Zarco è stato un bravo diplomatico nel segnalare ai dirigenti Ducati che se avessero avuto un vero dilemma per scegliere tra uno spagnolo e un italiano per il posto del compagno di squadra di Pecco Bagnaia per il 2023 e oltre, avrebbero sempre potuto tagliare la pera in due prendendo un pilota della terra di mezzo, francese. Una bella allusione che ti permette di far avanzare le tue pedine perché non si sa mai: per un malinteso, potrebbe finire…

Giovanni Zarco si è sottilmente invitato nel dibattito ancora aperto sul Ducati rosso ancora disponibile per la prossima stagione. Il due volte Campione del Mondo Moto2 è stato invitato su questo terreno mutevole con una domanda sul suo futuro a cui ha risposto con la franchezza che lo conosciamo. Ma ha spinto la sua argomentazione un po’ di più in tono scherzoso alla scatola della fabbrica. Ma è stato detto…

Primo, l’ormai terzo in campionato, e quindi dall’ultimo appuntamento al Sachsenring migliore occasione per il marchio di Borgo Panigale nell’attuale corsa al titolo MotoGPha fornito un interessante aggiornamento sulle trattative che sta attualmente conducendo con lo staff Ducati…perché li guida letteralmente. Dice in effetti: abbiamo ottimi rapporti, soprattutto perché sono l’unico a parlare con loro, senza nessun manager, dato che avevo una mia storia e quella Sono abbastanza grande per parlare con loro direttamente ». Gli altri non hanno ancora la maturità per intraprendere un simile approccio…

Il tricolore continua: sanno come la penso, sanno che la possibilità di rimanere in Ducati è la cosa migliore per me per costruire risultati e andare alla vittoria. E avere una Ducati ufficiale nel team Pramac è già qualcosa di molto positivo per me, quindi continuare con la Ducati, anche se non è firmata, sono solo parole, ma è quasi sicuro al 100%.. Sarebbe una brutta sorpresa non avere un contratto “.

Giovanni Zarco: se sono un contendente al titolo, allora sarebbe ancora meglio essere nel team ufficiale. Non lo sapremo mai”

Giovanni Zarco non si ferma qui, rimbalzando anche sui bei interrogatori del suo connazionale Fabio Quartararo chi si chiedeva ad alta voce perché Zarco non era già un pilota ufficiale Ducati… “Penso che conoscano più o meno tutti i piloti che saranno in Ducati, ma non sono ancora sicuri al 100% di dove metterli. Scherzando, Ho detto a Ciabatti e Dall’Igna che se avessero esitato tra un italiano e uno spagnolo avrebbero potuto mirare in mezzo e prendere il francese (ride). È come se fossero d’accordo, ma hanno molto da considerare. Sapendo che in Pramac mi trovo molto bene, e ci sono anche dei rapporti con Campinoti: quando un team satellite con una moto ufficiale ha buoni risultati come noi, è molto bello per un team satellite. Hanno i loro sponsor e possono ottenere più supporto dai loro sponsor se hanno un buon pilota “.

Il Cannois conclude: “ a volte quando il bravo pilota va nella squadra ufficiale, deve ricostruire qualcosa con un altro. Da questo punto di vista, può essere utile rimanere con Pramac, e d’altra parte, c’è il prestigio della squadra ufficiale. Se vinco le gare e sono un contendente al titolo, allora sarebbe ancora meglio essere nel team ufficiale. Ma non lo sappiamo mai “. Potrebbe essere tutto uno scherzo?