Mondiali 2023: l’Italia vuole cambiare tutto

Per sperare di raggiungere i quarti di finale, il tecnico italiano non ha fatto le cose a metà. Kieran Crowley ha cambiato tutto nella testa e nel referto. La squadra schiacciata dagli All Blacks venerdì scorso (17-96) è stata profondamente rimescolata: il “front five” è modificato all'80% con una nuova prima linea completa composta da Simone Ferrari a sinistra, Hame Faiva dietro e il Perpignan pilastro Pietro Ceccarelli a destra.

L'ala Ange Capuozzo si sposta in fondo alla trequarti italiana.

Anche dietro c'è il grande stravolgimento: l'esterno Ange Cappuozo arretra nelle retrovie, Tommaso Allan avanza in apertura per sostituire Paolo Garbisi schierato al centro. Pierre Bruno si afferma nell'ala destra.

Non sappiamo se basterà a eliminare gli azzurri dal Mondiale e conquistare miracolosamente i quarti sul filo.

“Abbiamo fatto una brutta partita, dobbiamo conviverci”

Ma le cose stanno così: se gli italiani, travolti dalla Nuova Zelanda, battono i convincenti vincitori degli stessi All Blacks, saliranno tra le big otto del mondo. Una prima storica. Gli italiani hanno il destino nelle loro mani. Si avvicinano agli ottavi veri con queste false certezze ma vere convinzioni.

“Penso che dobbiamo accettare il fatto che abbiamo avuto una brutta partita e conviverciconfida Andrea Moretti, allenatore degli attaccanti italiani. La cosa più importante ora è mobilitarci nuovamente per la nostra prossima sfida, che sarà difficile quanto quella di venerdì scorso. Stiamo lavorando strategicamente e tecnicamente sulle cose che possiamo controllare contro la Francia. »

“So cosa ha nello stomaco il gruppo”

Il pilastro relegato in panchina, Federico Zani, vuole crederci, un po'. “So cosa ha nello stomaco il gruppo, la coesione tra noi è forte e abbiamo le carte in regola per superare questa difficoltà. »

L'esterno Paolo Odogwu seguirà il match dalla tribuna, ma crede di poter continuare l'avventura. “Per noi è già una partita ad eliminazione diretta. Se vinciamo ci qualificheremo. E 'così semplice. Non ci saranno scuse. Questo è ciò che cercheremo di fare. »

Francia, una vecchia conoscenza

La Francia è una vecchia conoscenza. “Non giochiamo spesso contro la Nuova Zelanda, anche se ogni anno affrontiamo la Francia nel torneo. Conosciamo un po' di più il loro stile di gioco, il che ci facilita il compito nella preparazione di una partita come questa. Sappiamo cosa aspettarci e come cercheremo di contrastarli. »

Il XV d'Italia: Capuozzo – Bruno, Brex, Garbisi, Ioane – Allan (o), Varney (m) – Lamaro (cap.), L. Cannone, Negri – Ruzza, N. Cannone – Ceccarelli, Faiva, Ferrari.

Sostituti: Manfredi, Zani, Riccioni, Sisi, Zuliani, Fusco, Morisi, Pani.