Milioni di pugni donati potrebbero dover essere sprecati

Un operatore sanitario somministra una dose di vaccino contro il nuovo coronavirus (COVID-19) a Caracas, in Venezuela, il 31 agosto 2021. [Photo/Xinhua]

L’Organizzazione Mondiale della Sanità critica il dumping di vaccini semi-scaduti nelle regioni povere da parte dei paesi ricchi

Le autorità sanitarie globali hanno criticato i paesi ricchi per aver scaricato vaccini Covid-19 quasi scaduti nelle regioni povere, con un nuovo rapporto che rileva che più di un terzo dei vaccini donati nel mondo deve ancora essere somministrato.

La società di consulenza scientifica londinese Airfinity ha affermato che i paesi ricchi si sono impegnati a donare 2,93 miliardi di dosi e fornire finora 1 miliardo di dosi. Dei colpi consegnati, solo il 65 percento è stato spostato tra le braccia delle persone, mentre milioni sono ancora in deposito o sono stati sprecati.

Airfinity ha affermato che il lancio del vaccino è stato in parte ostacolato da problemi logistici in alcune regioni in via di sviluppo. Il vaccino mRNA di Pfizer, il principale vaccino donatore che rappresenta il 31% dell’aiuto vaccinale totale, presenta una sfida particolare, poiché il vaccino deve essere conservato e trasportato a temperature estremamente basse.

“La nostra analisi mostra che molti paesi stanno lottando per lanciare questi vaccini e stanno affrontando sfide logistiche e qualche esitazione”, ha affermato Matt Linley, Direttore di Analytics presso Airfinity. “Si prevede che quest’anno verranno donate circa due miliardi di dosi di vaccino aggiuntive, quindi convertire questi vaccini in vaccini è ora la sfida più urgente”.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha precedentemente criticato i paesi donatori per il modo in cui si coordinano con i paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa.

“La maggior parte delle donazioni fino ad oggi è stata stanziata e te ne sei stata informata solo poco prima”, ha affermato l’OMS in una dichiarazione a novembre.

Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, o UNICEF, ha affermato che i paesi in via di sviluppo hanno dovuto rifiutare milioni di donazioni vicine alla data di scadenza.

“Più di 100 milioni di persone sono state respinte nel solo mese di dicembre”, ha detto a gennaio al Parlamento europeo il direttore dell’UNICEF per l’approvvigionamento, Etlifa Kadele.

A dicembre, Reuters ha riferito che la Nigeria aveva ricevuto una donazione di un milione di vaccini semi-scaduti da AstraZeneca provenienti dall’Europa e organizzati attraverso il programma COVAX Vaccine Equity. Il vaccino AstraZeneca ha una durata di 6 mesi, ma i vaccini donati sarebbero scaduti tra quattro e sei settimane, lasciando alle autorità poco tempo per consegnare i vaccini, molti dei quali sono stati vani.

“Ciò ha reso molto difficile per i paesi pianificare campagne di vaccinazione e aumentare la capacità di assorbimento”, ha affermato l’OMS. “Per ottenere tassi di copertura più elevati in tutto il continente e affinché le donazioni siano una fonte di approvvigionamento sostenibile in grado di integrare l’offerta dell’African Vaccine Acquisition Fund e degli accordi di acquisto COVAX, questa tendenza deve cambiare”.

Airfinity ha affermato che il vaccino AstraZeneca COVID-19 è il secondo vaccino più donato, rappresentando il 27% degli aiuti totali, seguito da quelli di Johnson e Johnson (15%), Moderna (15%) e la casa farmaceutica cinese Sinopharma (8%). Il restante 4 per cento proviene da altri produttori di vaccini diversificati.

Airfinity ha affermato che COVAX ha supervisionato il 68% delle donazioni consegnate, mentre è arrivato il 32% degli accordi bilaterali.