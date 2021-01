Microsoft non ha dimenticato i giochi di Final Fantasy perduti promessi per Xbox Game Pass

Alla fine del 2019, Xbox ha annunciato che (sorpresa!) Altri giochi sono in arrivo per Game Pass a cui puoi giocare. Il grande risultato qui era che Square Enix si stava unendo al divertimento, ed è stato rivelato su XO19 che tutti i principali giochi di Final Fantasy sono single player Sarà aggiunto anche al Games Pass. Quell’elenco includeva:

Final Fantasy VII

Final Fantasy VIII rimasterizzato

Final Fantasy IX

Final Fantasy X

Final Fantasy X-2

Final Fantasy XII: The Age of the Zodiac

Final Fantasy XIII: The First

Final Fantasy XIII: II

Final Fantasy XIII: Non riesco ancora a credere che ce ne fosse un terzo

Finora, solo Final Fantasies 7, 8, 9 e 15 hanno raggiunto Game Pass nei 14 mesi successivi all’uscita di questo annuncio. Dove sono gli altri? a Dichiarazione a TrueAchievementsUn portavoce di Microsoft ha detto:

Nessuna attesa, è sbagliato, l’oratore ha già confermato che mentre i giochi non sono stati dimenticati, arriveranno a Game Pass … alla fine. “Come annunciato su X019, siamo entusiasti di presentare il franchise di Final Fantasy ai giocatori che utilizzano Xbox Game Pass”, ha detto il portavoce con il mantra PR-aga di livello 99.

Lo abbiamo fatto per tutto il 2020 e continueremo a farlo nel 2021 e oltre. Non vediamo l’ora di annunciare date di lancio specifiche per ulteriori informazioni Fantasia finale Titoli in futuro.

Sono particolarmente ansioso di colmare alcune lacune nella mia esperienza con Final Fantasy. Non ho mai giocato a FF12, e anche se odiavo FF13, ho sentito cose positive sui suoi sequel. I trasformatori di X, X-2 e XII erano particolarmente buoni, ma il remaster di Final Fantasy VIII con cui ho trascorso le vacanze a giocare è stato un bel tuffo nel passato.

E non sono spericolato, ora posso dire di aver finito Final Fantasy 8 in Sette Diverse piattaforme di gioco. Una volta che Square Enix sarà in grado di spostarlo nel frigorifero Samsung, sarò pronto a riprodurlo anche lì. Mentre fai spuntini con vari avanzi durante i tripli tripli round.

