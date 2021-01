7 gennaio 2021 Premi Bochmani e Jacksepti – HITC

È diventata ruggine Nuovo tra noi grazie ai segni che ne ravvivano la popolaritàE molte persone stanno testando il gioco per la prima volta. L’aggiornamento di gennaio è appena arrivato e questo aggiornamento ha abilitato Twitch Drops. Qui troverai tutti i premi e le ricompense di Rust Twitch del 7 gennaio 2021 e come ottenerli guardando gli streaming di artisti del calibro di Pokimane e Jacksepticeye.

Survival Online ha debuttato nel 2013 con la sua versione completa nel 2018, ma – grazie agli streamer – è arrivato di recente a Il picco del nuovo conteggio utenti simultanei è 134, 483 Con oltre 1 milione di visualizzazioni di picco su Twitch. Questo serve solo a mostrare l’effetto streaming dei videogiochi quando hanno trasformato anche giochi come Between Us e Phasmophobia in grandi successi.

Se sei particolarmente affezionato al gioco e desideri dei fantastici premi basati sui tuoi dispositivi di streaming preferiti, qui troverai i Rust Twitch Drops il 7 gennaio 2021 e scoprirai anche come rivendicarli da stream come Pokimane e Jacksepticeye.

Rust Twitch uscirà il 7 gennaio

I Twitch Drop Rust per il 7 gennaio 2021 possono essere richiesti fino alle 23:30 UTC del 14 gennaio.

Basati su streamer come Pokimane e Jacksepticeye, i Rust Twitch Drops disponibili dal 7 gennaio sono i seguenti:

Giacca Lilypichu

Immagazzinamento di Jacksepticeye

Felpa con cappuccio Auronplay

Porta garage Pokimane

Leggenda del petto

Felpa con cappuccio Ludwig

Fucile d’assalto XQC

Camicia Cecno a maniche lunghe

Felpa con cappuccio

Oltre alle prolifiche ricompense basate sulle trasmissioni, ci sono anche i seguenti articoli generali da ricevere:

Divano

Porta industriale

Barrel hobo

Come ottenere le gocce di ruggine di Twitch

Devi vedere quattro ore di Pokimane, Jacksepticeye e altri per richiedere Rust Twitch Drop.

Per i Twitch Drop generici per divano, porta e barile hobo, devi guardare due, quattro e otto ore di flussi di Rust.

Prima di poter guardare qualsiasi trasmissione, devi prima attivare Twitch Drop sul tuo account Steam.

Troverai i tuoi progressi per sbloccare la tua brama di taglia come una porta del garage Pokimane sulla piattaforma di streaming Pagina dell’inventario.

Quando soddisfi le condizioni per sbloccare e richiedere un bonus, è un gioco Contrazione della pagina Dice che possono essere necessari fino a dieci minuti prima che l’oggetto appaia nel tuo inventario di Steam.